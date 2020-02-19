أمن القاهرة: إحباط مشاجرة بالأسلحة البيضاء وضبط أحد طرفيها بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من إحباط مشاجرة بالأسلحة البيضاء، وضبط أحد طرفيها بحوزتهم 4 قطع سلاح أبيض، بمنطقة مصر القديمة.

أثناء تواجد القوة الأمنية المعينة لخدمة تأمين مزار مجمع الأديان بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، اشتبهت في إحدى السيارات يستقلها 4 أشخاص .. وبفحص مستقليها تبين أن من بينهم ثلاثة أشخاص مطلوب التنفيذ عليهم فى قضايا "مخدرات، ضرب"، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (4 قطع سلاح أبيض "سيف، ساطور، 2 كذلك").

بمواجهتهم أقر أحدهم باصطحابه باقي المتهمين وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المضبوطة بقصد الإعداد للتشاجر مع صاحب مغلق أخشاب كائن بالمنطقة محل سكنه على أثر خلافات سابقة بينهما، وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء أيدوا أقواله وأقروا بالأحكام الصادرة ضدهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.