محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من إحباط مشاجرة بالأسلحة البيضاء، وضبط أحد طرفيها بحوزتهم 4 قطع سلاح أبيض، بمنطقة مصر القديمة.
أثناء تواجد القوة الأمنية المعينة لخدمة تأمين مزار مجمع الأديان بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، اشتبهت في إحدى السيارات يستقلها 4 أشخاص .. وبفحص مستقليها تبين أن من بينهم ثلاثة أشخاص مطلوب التنفيذ عليهم فى قضايا "مخدرات، ضرب"، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (4 قطع سلاح أبيض "سيف، ساطور، 2 كذلك").
بمواجهتهم أقر أحدهم باصطحابه باقي المتهمين وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المضبوطة بقصد الإعداد للتشاجر مع صاحب مغلق أخشاب كائن بالمنطقة محل سكنه على أثر خلافات سابقة بينهما، وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء أيدوا أقواله وأقروا بالأحكام الصادرة ضدهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمن القاهرة: إحباط مشاجرة بالأسلحة البيضاء وضبط أحد طرفيها بمصر القديمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.