موسى مصطفى: خسرت من الانتخابات الرئاسية.. وأتمنى الانضمام لمجلس النواب- حوار

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار- محمد نصار:

تصوير- إسلام فاروق:

فيديو- أحمد حسين:

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد والمرشح الرئاسي السابق، إنه لا يفكر في خوض الانتخابات الرئاسية القادمة في الوقت الحالي، مضيفا: "

أنت بتتكلم على 4 سنين لسه، إحنا متضامنين مع الرئيس علشان نعدي الأزمات، أنا دخلت الانتخابات لأني شفت إن مصر محتاجة القيام بهذا الدور، إحنا مش عارفين آداء الرئيس هيكون إيه في الـ4 سنين، أتوقع أنه هيعمل إنجازات ضخمة لمصر، بعد كده شوفنا الآداء مميز يترشح تاني ونقف معاه كلنا، لو لقينا الآداء غير مجدي معتقدش الرئيس هيفكر يرشح نفسه تاني".

وأضاف موسى، في حوار لمصراوي: "أنا دخلت الانتخابات علشان حسيت إن مصر فيه خطر عليها وخطر على كل واحد فينا، كان لازم يبقى فيه توازن ديمقراطي في ظل تربص من الإخوان والمعارضة الهدامة كانت مصر داخلة في متاهة، وقعدت مع 17 حزب وقولت الناس تنزل لكن ولا واحد عمل ده كله بيقول أنا مع الرئيس.. طيب ما أنا مع الرئيس مش ضده، علشان التوازن رشحت نفسي، وكان فيه ضغوط عليا في كل حتة وكنت الخسران في المشوار ده في حاجات كتير جدًا لكن كسبت حب الناس واحترام الناس وآداء جديد للمرحلة القادمة، وإلى نص الحوار.

ما موقف الحزب من قوانين الانتخابات المقبلة ونظام القوائم؟

بنحاول تحقيق توافق بين الجميع وعدم إقصاء أحد، الانتخابات كانت في الماضي 20% للقائمة و80% للفردي، واليوم نتحدث عن 25% للفردي و75% للقوائم وتتماثل مع مبادئ القوانين والدستور فالمادة 5 من الدستور تتحدث عن التعددية الحزبية وليست تعددية الفردي، وتعطي الفرصة للأحزاب للتقوية والتواجد داخل المجال البرلماني.

هل ترى أن نظام القائمة المغلقة فرصة للأحزاب الضعيفة للتواجد في المشهد؟

لأ.. لست مع هذا الأمر لأسباب بسيطة وهي أن القائمة تخضع لشروط دستورية في المقام الأول والدستور نفسه تضمن تمييزًا إيجابيًا لفئات محددة، لو اتكلمنا على قائمة نسبية يبقى الحزب الأول والثاني من حيث القوة والانتشار هما اللي هيدخلوا بنفوذهم وفلوسهم مش هيبقى أكتر من حزبين أو 3 والباقي دول يروحوا، القائمة النسبية لا تصلح للانتخابات ونرى أن القائمة المطلقة المغلقة هي المناسبة.

ما مدى إيجابية الحوار الوطني للأحزاب؟

أرى أنه حوار سياسي في المقام الأول فالجميع وطنيين، وتم الاتفاق بحضور 10 أحزاب وهذا لا يعني أن الباب مغلق أمام الباقي، الدائرة تتسع ونحن في حزب الغد شاركنا بداية من الجلسة الثانية، نتفق على مبادئ ويوجد نحو 5 أحزاب مقتنعة بالقائمة المطلقة ونسبة 25% للفردي و75% للقائمة، ويمكن التغيير فيها، مش عايزيين حزب يبقى بره المنظومة البرلمانية، والفردي به مشكلة وهي أن متطلباته عالية جدًا وعايزة فلوس وعصبية وقبلية وحاجات كتير، والفردي في التقسيمات هيبان توزيعاته، ونحن نطالب بزيادة عدد القوائم لـ8 قوائم وذلك لإتاحة فرصة أكبر لمزيد من القوائم للمشاركة في العملية الانتخابية، وعدد الفردي سيتم تقسيمه أيضًا حسب عدد القوائم الـ8.

هل توجد إمكانية للأحزاب المشاركة في الحوار الوطني لخوض الانتخابات من خلال قائمة موحدة؟

نعم، ده شيء مطلوب تدخل الانتخابات بقائمة موحدة، القائمة لا تعني دمج الأحزاب ولكنها تشكيل ائتلاف شكلي بين الأحزاب، حزب الغد يتبنى فكرة المعارضة الوطنية البناءة ممكن حزب الوفد ينضم معانا، التوزيع الأيديولوجي يكون داخل المجلس وليس وفق القائمة.

من المسئول عن تأخر قانون انتخابات المحليات؟

قانون المحليات قانون معيب، وحينما تمت مراجعته تبين وجود الكثير من العيوب، ونحن في حزب الغد قدمنا 10 نقاط تظهر العوار الموجود في القانون الذي يناقش داخل البرلمان، وعقدنا اجتماعًا مع دعم مصر وغيره للتوافق حول عيوب القانون ومطالبنا لتقديمها للبرلمان.

ما رأي الحزب في القانون المقدم للبرلمان؟

فيما يتعلق بمحاسبة المحافظين القانون كان ينص على ضرورة موافقة 75% من نواب المحليات وكده مش هيكون في مسائلة لأن النسبة كبيرة وطالبنا بخفضها إلى 25%، وكل ما يتعلق بالطرق والكباري والمباني والمدارس تابع للوزارات وليس المحافظات، لما تيجي تبني مدرسة أنت كعضو محليات محدش هيسمعلك، لأن صاحب القرار الهيئة الوزارية وليست المحافظة.

كيف استعد الحزب لانتخابات المحليات؟

مش عايز قول إن إحنا سابقين، إحنا سابقين غيرنا والناس عارفين مين ممكن يمثلنا في المحليات لأننا أجرينا دراسة كاملة من قبل وتوصلنا لقاعدة بيانات 58 ألف اسم وسيتم تحديث هذه القاعدة خلال الفترة القادمة.

ما عدد المقاعد التي يستهدفها الحزب في المحليات؟

بالنسبة لمقاعد انتخابات المحليات، أنت بتتكلم على حوالي 60 ألف عضو مجلس محلي على مستوى الجمهورية، أتمنى حزب الغد يوصل لنسبة من 10 لـ15%، لو قدرنا نوصل لـ10 آلاف نائب ده مهم جدًا.

ماذا عن انتخابات البرلمان المقبل؟

مجلس النواب نحن نطرح إجراء الانتخابات وفق 8 قوائم تكون كل قائمة 45 مقعدًا والفردي 15 مع كل قائمة، المبدأ العام بتتكلم على 60 نائب في البرلمان وده الهدف بتاعنا، بتتكلم على قائمة كاملة و15 فردي.

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طرحت من قبل إلغاء جامعة الأزهر، ما أسباب ذلك وهل مازلت مؤمنًا بذلك؟

لدينا جامعات بها كل التخصصات المدنية في جامعة الأزهر، وكان لدي تخوف من أن الأزهر يُدرس للطلاب أشياء أخرى خارج نطاق الطب والهندسة وغيرها وكنت أريد فصل الفكر الديني عن الفكر السياسي، الخلط بين الفكر الديني والفكر العلمي ممكن يخلق أمور أخرى، فاقترحت قصر دراسة الأزهر على المواد الشرعية والدينية والمواد العلمية تتبع الجامعات العادية.

هل ترى أن الخطاب الديني بحاجة للتجديد؟

أنت بتتكلم على حاجات كانت في مرحلة زمنية مختلفة والمتطلبات الدينية مختلفة عن الوضع الذي نعيش فيه اليوم، النهاردة الزمن اتغير، مبنقولش نغير دينا بالعكس عايزين تعميق الدين بس ده يكون من غير ما ندخل في أفكار تطرفية، تعديل الخطاب الديني يعني الوصول لسلاسة في الفكر الديني دون توجهات أو استقطاب، وأنا أتوافق مع هذا الفكر بالطبع، ده مش معناه إننا ضد الأزهر، الأزهر عملنا قيمة عالمية في العالم كله، إنما لازم الأزهر يبقى قايم بدوره وفق التوجهات الحقيقية المطلوبة لكن ميكونش بيوجه الشباب والطلبة يبقوا متطرفين في مرحلة معينة.

هل ترى ضرورة تنقية التراث الإسلامي من الغزوات والفتوحات الإسلامية؟

الدين هو الدين ومبادئ الدين موجودة ومش أنا اللي هعدلها النهاردة لكن لما تسألني رأيك في حاجات معينة أقولك العنصر الزمني تغير وفي عقاب أقل قسوة من قطع يد السارق مثلًا، أنت بتطوع الدين للظروف الزمنية التي تعيش فيها دون الإخلال بأحكامه، الغزوات الإسلامية لا تسيء للدين لأن المراحل الزمنية مختلفة عن بعضها البعض وحينها الأمر كان يتطلب ذلك.

ما موقف الحزب من عدد مقاعد البرلمان في المجلس المقبل؟

أجرينا دراسة في الحزب لتخفيض نحو 15.4% من مقاعد البرلمان بنتكلم على 480 مقعدًا و24 بالتعيين من الرئيس يبقى 504 مقاعد، والتنسيب هيكون 25% فردي و75% للقائمة وتقسيم القوائم جغرافيًا إلى 8 قوائم بما يعطي فرصة لكل قائمة للفوز في منطقتين.

هل ترى إمكانية وجود تكتل برلماني أشبه بدعم مصر في البرلمان الحالي؟

هتتكرر في الأغلبية أنت عندك أيديولوجيات مختلفة إحنا مثلا نتبنى المعارضة الوطنية لتحسين آداء الحكومة نعارض ونعطي حلول، ممكن حزب الأغلبية يضم معه أكتر من حزب ويتكون ائتلاف زي دعم مصر، ممكن اليسار يتجمع والأغلبية تتجمع والمعارضة الوطنية تتجمع، الفكرة إن يكون فيه تعدد في الأيديولوجية داخل المجلس؟

كيف تقيم الدور الرقابي لمجلس النواب الحالي؟

مفيش رقابة لمجلس النواب الحالي على السلطة التنفيذية علشان مفيش معارضة، لو فيه معارضة وطنية هنقدر نتكلم ويبقى صوتنا عالي ونسأل الوزراء ونتكلم ويبقى فيه دور فعال، لكن مع الأغلبية الحالية مبقاش فيه آداء.

هل ينتوي موسى مصطفى الترشح لأي استحقاقات انتخابية مقبلة؟

هدفي الأساسي إن الحزب يكون عنده قائمة نواب على مستوى كويس وأحب أكون في هذه القائمة، وبالنسبة لمجلس الشيوخ ملكش آداء تنفيذي أو سلطات على الجهة التنفيذية، بعكس مجلس النواب، ولابد من تحقيق التوازن داخل البرلمان، مينفعش مجلس من غير معارضة.

إذا تكررت نفس الظروف.. هل يمكن أن تترشح أمام الرئيس السيسي؟

أنت بتتكلم على 4 سنين لسه، أضيع وقتي وأفكر في انتخابات رئاسية تاني وأسيب الآداء اللي ممكن نعمله لمصر في الفترة دي، إحنا متضامنين مع الرئيس علشان نعدي الأزمات وفكر الانتخابات الرئاسية شخصنة، أنا دخلت الانتخابات لأني شفت إن مصر محتاجة القيام بهذا الدور، إحنا مبنقراش البخت ومش عارفين آداء الرئيس هيكون إيه في الـ4 سنين، أتوقع أنه هيعمل إنجازات ضخمة لمصر، بعد كده شوفنا الآداء مميز يترشح تاني ونقف معاه كلنا، لو لقينا الآداء غير مجدي معتقدش الرئيس هيفكر يرشح نفسه تاني.

هل تربح موسى مصطفى موسى من ترشحه في الانتخابات الرئاسية السابقة؟

لو حد عنده حاجة يديهالي يديهالي، لو تعرف حد هيديني كويس بدل اللي بصرفه يديهولي، أنا دخلت الانتخابات علشان حسيت إن مصر في خطر عليها وخطر على كل واحد فينا، كان لازم يبقى فيه توازن ديمقراطي في ظل تربص من الإخوان والمعارضة الهدامة كانت مصر داخلة في متاهة، وقعدت مع 17 حزب وقولت الناس تنزل لكن ولا واحد عمل ده كله بيقول أنا مع الرئيس.. طيب ما أنا مع الرئيس مش ضده، علشان التوازن رشحت نفسي، وكنت الخسران في المشوار ده في حاجات كتير جدًا لكن كسبت حب الناس واحترام الناس وآداء جديد للمرحلة القادمة.

ما موقفك من صفقة القرن؟

صفقة القرن تم رفضها من الرئيس وهي لا تلبي مطالب الشعب الفلسطيني ومصر، الأمريكان بينسقوا العملية مع إسرائيل بأسلوب يتناسب معهم، ترامب داخل على انتخابات الفترة القادمة وعنده مشاكل، لكن مش هنبقى إحنا كبش الفدا في الآخر.

كيف ترى محاولات تركيا للتدخل في المنطقة ودور مصر في التصدي لها؟

نحن في حزب الغد تصدينا لهذا التدخل التركي ونسقنا مع عدد من القبائل الليبية ونقف مع الدور الليبي والجيش الوطني الليبي بشكل كامل، موقفنا الأساسي داعم للفريق حفتر، تركيا لها هدف اقتصادي وبتاخد ليبيا كـ "كوبري"، علشان تحصل على حق التنقيب عن الغاو في البحر المتوسط من خلال عقد اتفاقية مع السراج باعتباره قائم برئاسة الدولة وهذا غير حقيقي، أردوغان ليس ساذجًا كلنه يري إحداث قلقة في الأوضاع داخل المنطقة وبتوقيع اتفاقية تدخل حيز النزاع القضائي.

هل يمكن لحزب الغد أن يضم عناصر من الوطني خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة؟

الحزب الوطني له ما له وعليه ما عليه، معظم الشخصيات وطنية وليها قيمتها، كون الفكر الإداري للحزب أوصل المرحلة لانحدار كامل والحزب راح كل قوامه ده ميقولش إن الأعضاء ناس غير محترمة، بالعكس الناس ليها قيمتها وكل ما بنلاقي حد كويس بنجري وراه علشان نجيبه، عايزين ناس محترمة تساند البلد وهما فيهم ناس كتير جدا محترمين أغلبية محترمة.