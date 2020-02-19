الوفد يطالب بالارتقاء بصناعة الغزل والنسيج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، ضرورة الاهتمام بإحياء صناعة الغزل والنسيج وإعادة مصر لمكانتها السابقة في سوق المنسوجات العالمي والإقليمي.

وقال قوطة، في بيان، اليوم الأربعاء، إن صناعة الغزل والنسيج في مصر عانت من الإهمال لفترات طويلة تراجعت معها مكانة مصر في الأسواق العالمية لهذه الصناعة العريقة.

وطالب رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، بضرورة الارتقاء بمنظومة القطن في مصر وإعادة دور معهد القطن في إنتاج وتنمية محصول القطن.

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وأكد أن القطن المصري هو أجود أنواع الأقطان في العالم ويوجد في الكثير من المنسوجات في مختلف الأسواق العالمية، إلا أنه عانى من تدهور في الإنتاجية خلال السنوات السابقة والتي كان من أهمها انصراف الفلاحين عن محصول القطن.

وأوضح المهندس حمدي قوطة، ضرورة وضع خطط عاجلة وفورية لإعادة القطن المصري إلى مكانته ودعم صناعة الغزل والنسيج لإنتاج منسوجات فائقة الجودة تستخدم في صناعة المفروشات والملابس المنزلية.

مشيدا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بضرورة النهوض بصناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده، من خلال تصور متكامل لمنظومة القطن المصري بجميع محاورها التجارية والزراعية والصناعية .