هل كورونا المستجد يأتي ضمن "حرب بيولوجية"؟.. الصحة العالمية ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور ريتشارد برنان، إن ما يتردد عن تصنيع فيروس كورونا المستجد داخل مختبرات ضمن حرب بيولوجية "غير صحيح على الإطلاق".

وأضاف برنان في مؤتمر صحفي عقدته المنظمة اليوم الأربعاء، أنه لم نجد دليلا على تصنيع الفيروس داخل المختبرات، فكورونا المستجد جاء في الأصل من مصدر حيواني، ولا تزال المنظمة بالتعاون مع عدد من الدول تدرس خصائص الفيروس وآليات انتقاله.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية تسعى لوقف الشائعات من هذا النوع، وطوال الوقت نحاول تكذيب هذه الأمور.

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بدورها قالت الدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن وقت انتشار الأوبئة يكون وقت انتشار الشائعات، أتمنى توخي الحذر والتدقيق من المصادر التي نحصل منها كمعلومة، ولا يجب أن تنشر وسائل الإعلام أي شائعات خاصة في هذا الوقت.

وأضافت لمصراوي: "منطقيًا وعلميًا لا أجد لهذا الكلام أي أساس من الصحة، هو في النهاية "فيروس انتشر" ومن وقت للآخر تخرج فيروسات جديدة، والفارق أن العالم يتقدم من ناحية الاستعداد والجاهزية لما قد ينشئ. يجب أن يكون لدينا القدرة للتعامل مع الحدث والتأكد من عدم نشر الشائعات".

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