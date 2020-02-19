أخبار مصر | "الصحة العالمية": نتعامل مع الحكومة المصرية ككل وليس وزارة الصحة فقط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة العالمية": نتعامل مع الحكومة المصرية ككل وليس وزارة الصحة فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن أعداد المصابين بدأت تقل بشكل بسيط جدا، ولكن استمرار الجهود مازالت مستمرة لعدم انتشار المرض.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، للكشف عن أحدث تطورات فيروس كورونا المستجد، أنه على المواطنين عدم التخلي عن اتباع النصائح والإرشادات لتفادي الإصابة بالفيروس.

ومن جانبه، أكد الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن مصر لم تسجل سوى حالة واحدة فقط حاملة لفيروس كورونا، ولا توجد أي حالات جديدة تم رصدها، مطالبًا بضرورة الالتزام بالبيانات الرسمية.

وأضاف، أن منظمة الصحة العالمية تعمل مع الحكومة المصرية ككل وليس مع وزارة الصحة العالمية وحدها، لافتًا إلى أن مصر طبقت الخطة الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا منذ اليوم الأول وفقًا لتوصيات المنظمة.