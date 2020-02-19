أخبار مصر | الاجتماع المصري الألماني الأول تمهيدا لافتتاح المتحف الآتوني بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاجتماع المصري الألماني الأول تمهيدا لافتتاح المتحف الآتوني بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ودكتور أندرياس جيرجين مدير عام الشؤون الثقافية بوزارة الخارجية الألمانية، اجتماع لجنة تيسير أعمال استكمال بناء وتجهيز متحف المنيا "الآتوني" تمهيدًا لافتتاحه.

وشهد الاجتاع الدكتورة فريديريك زايفرد مديرة المتحف المصري ببرلين، والسفير ماجد مصلح المشرف العام على الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة السياحة والآثار، وأعضاء اللجنة.

ورحب وزير السياحة والآثار، خلال الافتتاح، بأعضاء اللجنة، موجهًا بضرورة تحديد جدول زمني مفصل للانتهاء من الأعمال الإنشائية للمتحف وجدول آخر للعرض المتحفي؛ وذلك قبل نهاية شهر فبراير لعرضهما ومناقشة كافة البنود بهما في الاجتماع الثاني للجنة.

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ورحب الجانب الألماني، خلال الاجتماع، بالمساهمة في إعداد الملف الخاص بإدراج منطقة تل العمارنة الأثرية على قائمة التراث العالمي باليونيسكو.

والجدير بالذكر أن مصر وألمانيا كانتا قد وقعتا اتفاقية تعاون بين البلدين يقوم بموجبها الجانب الألماني بتمويل استكمال أعمال تأسيس متحف المنيا "الآتوني" بمقدار 2 مليون يورو كمرحلة أولى والتي اقرها البرلمان الالماني ( البوندستاج) من إجمالي تمويل يمكن ان يصل إلى 10 مليون يورو.

وحرص الجانب الألماني على تمويل هذا المشروع الذي يتسق مع أولويات الحكومة المصرية ويعتبر نموذجًا جديدًا للدعم الحكومي الألماني للمشروعات الثقافية المصرية في إطار المساهمة في تنمية محافظات الصعيد.