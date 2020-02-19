أخبار مصر | ذوو الإعاقة في زيارة لمعبد الكرنك ضمن رحلات "اعرف بلدك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ذوو الإعاقة في زيارة لمعبد الكرنك ضمن رحلات "اعرف بلدك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير، مكتب ذوي القدرات والهمم، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، زيارة لمعبد الكرنك لذوي القدرات والهمم، ضمن فعاليات برنامج "اعرف بلدك"، والذي تنظمه الوزارة خلال الفترة من (14 - 20) فبراير الجاري، إلى الأقصر وأسوان بمشاركة 500 من ذوي القدرات والهمم.

ويشارك في فعاليات الفوج ذوو القدرات والهمم من محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الغربية، جنوب سيناء، شمال سيناء، المنيا، أسيوط، بني سويف، الفيوم، مطروح، الدقهلية، أسيوط، بورسعيد، الشرقية، السويس، القليوبية، كفر الشيخ، دمياط، قنا، الإسماعيلية، البحر الأحمر، سوهاج) وممثلو كافة الإعاقات (الحركية -الصم والبكم -الذهنية -المكفوفين -ضعاف البصر -قصار القامة).

وتم تقسيم المشاركين إلى قسمين قسم منهم يبدأ البرنامج بالأقصر بينما القسم الآخر يبدأ برنامجه بأسوان ويتم التبادل بعد ثلاثة أيام وسيزور المشاركين في الأقصر البر الشرقي (معبد الكرنك -معبد الأقصر -متحف الأقصر)، البر الغربي (معبد حتشبسوت، جزيرة الموز، معبد هابو، وأدى الملوك)، الصوت والضوء، علاوة على جولات حرة بالسوق السياحي، بينما سيزور المشاركين في أسوان (متحف النوبة، السد العالي، المسلة الناقصة، جزيرة النباتات، معبد فيلة، القرية النوبية)، علاوة على الجولات الحرة.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع "اعرف بلدك" الذي يتم تنفيذه سنويًا يهدف إلى تعريف الشباب بالمعالم السياحية والأثرية وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، واستثمار أوقات الفراغ لدي الشباب، والتعارف وتبادل الخبرات بين مختلف شباب المحافظات وتشجيع السياحة الداخلية والعمل على إنعاش الحركة الاقتصادية بمختلف المدن السياحية المصرية.

