أخبار مصر | الصحة العالمية تكشف تفاصيل سلبية أول إصابة بالكورونا في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية تكشف تفاصيل سلبية أول إصابة بالكورونا في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، حقيقة سلبية الحالة المكتشفة في مصر حاملة لفيروس كورونا، التي تم حجزها بالحجر الصحي في مرسى مطروح.

وأضاف خلال مؤتمرا صحفيا، للكشف عن أحدث تطورات فاشية فيروس كورونا المستجد، أن الاختبارات تتم بشكل صحي وسليم على مدار الساعة للحالة المكتشفة التي ثبتت سلبية التحاليل، مؤكدا أن الحالة من البداية لن تظهر عليها أي أعراض لفيروس كورونا.

وأكد أن الحالة لم يتم الإفراج عنها من الحجر الصحي إلا بعد اتمامها الـ14 يوما مدة الحجر الصحي، كما توصي منظمة الصحة العالمية، فلا يوجد ما يدعو للتخوف، موضحًا: "نتابع مع السلطات المحلية ووزارة الصحة والسكان المستجدات على جميع الأصعدة".

