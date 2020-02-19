أخبار مصر | "قوى عاملة البرلمان" تشارك في اجتماع لجنة شئون عمل المرأة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قوى عاملة البرلمان" تشارك في اجتماع لجنة شئون عمل المرأة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ورحبت النائبة مايسة عطوة في بداية كلمتها برئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية، وفايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، والعين رابحة الدباس رئيسة لجنة المرأة بمجلس الأعيان الأردني، ومازن المعايطة رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن.
واستعرضت وكيلة "القوى العاملة" خلال اللقاء جهود منظمة العمل العربية في مجال المرأة وجهودها في استمرار إقامة المعارض النسائية العربية على هامش أنشطة المنظمة لما لها من دور في دعم وتسويق منتجات رائدات الأعمال وصاحبات الحرف اليدوية في الدول العربية.
واستعرضت وضع المرأة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة مصر والتي تبوأت العديد من المناصب القيادية والبرلمانية والسياسية، واصبحت شريكا فى الحياة السياسية.
وتابعت: "وأصبح للمرأة نصيب عظيم في برلمان ٢٠١٥ بأن تكون ٩٠ نائبة وأشرف أن أكون واحده منهن من نائبات البرلمان المصري وكيل لجنة القوى العاملة، كما منحها الدستور ٢٥% من البرلمان القادم ومثلها في انتخابات المحليات".
وأشارت وكيلة القوى العاملة، إلى توصيات المنتدى العربي للمراة العاملة بشأن ضرورة التعاون والتنسيق من أجل صياغة عقد عربي يدعم المساواة بين الجنسين ويعزز حقوق المراة العاملة في الدول العربية، وذلك من خلال معالجة المعوقات التي تقف حائلا أمام المساهمة الفعالة للمرأة في تنمية مجتمعها واتخاذ الأليات اللازمة لتفعيل دورها ودمجها في أسواق العمل وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات.