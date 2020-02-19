أخبار مصر | "قوى عاملة البرلمان" تشارك في اجتماع لجنة شئون عمل المرأة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قوى عاملة البرلمان" تشارك في اجتماع لجنة شئون عمل المرأة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بصفتها الأمين العام للجنة شئون المرأة العربية، باجتماع اللجنة في دورته الثامنة عشر، والمنعقد بالعاصمة الأردنية عمان في الفترة من 19 إلى 20 فبراير الجاري.

ورحبت النائبة مايسة عطوة في بداية كلمتها برئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية، وفايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، والعين رابحة الدباس رئيسة لجنة المرأة بمجلس الأعيان الأردني، ومازن المعايطة رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن.

واستعرضت وكيلة "القوى العاملة" خلال اللقاء جهود منظمة العمل العربية في مجال المرأة وجهودها في استمرار إقامة المعارض النسائية العربية على هامش أنشطة المنظمة لما لها من دور في دعم وتسويق منتجات رائدات الأعمال وصاحبات الحرف اليدوية في الدول العربية.

واستعرضت وضع المرأة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة مصر والتي تبوأت العديد من المناصب القيادية والبرلمانية والسياسية، واصبحت شريكا فى الحياة السياسية.