أخبار مصر | الصحة العالمية: 10 إصابات بفيروس كورونا في إقليم شرق المتوسط

قال الدكتور احمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه يوجد 10 حالات مؤكدة الإصابة بفيروس الكورونا في دولتين داخل إقليم شرق المتوسط.

وعقد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، مؤتمرا حول أحدث تطورات فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، للمرة الثانية بعد عقدها مؤتمرا صحفيا فور بداية انتشار المرض.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، ويكشف الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، عن آخر التطورات المتعلقة بالوضع العالمي والوضع الإقليمي.

ومن المقرر أيضا أن يتحدث الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، عن كيفية مساعدة منظمة الصحة العالمية للبلدان على التأهب والاستجابة، متناولا إطلاق إطار العمل الإقليمي للتأهب والاستجابة لفيروس كورونا (COVID-19).

ويتحدث خلال المؤتمر الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتورة داليا سمهوري، مدير برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، والدكتور عبد الناصر أبو بكر، القائم بأعمال رئيس وحدة التأهب لمخاطر العدوى، والدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات، وحدة التأهب لمخاطر العدوى.