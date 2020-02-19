أخبار مصر | برلماني: منظومة الشكاوى الحكومية تؤكد الحرص على حل مشاكل المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: منظومة الشكاوى الحكومية تؤكد الحرص على حل مشاكل المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح أن المنظومة تؤكد حرص الدولة على القيام بمسئوليتها تجاه المواطنين وحل مشاكلهم، من خلال منظومة تقوم على أسس موضوعية تضمن التعامل الجاد مع شكاوى المواطنين من خلال وجود دور للمراقبة من مجلس الوزراء لضمان سير إجراءات حل الشكاوى، حيث اكتسبت منظومة الشكاوى ثقة المواطنين من خلال عملهم المتواصل وجهدهم لتخفيف معاناة المواطنين من خلال الاستجابة الفورية لهم.
وأضاف أن المنظومة أنهت للاعتقاد السابق بأن الحكومة تعمل في جزر منعزلة، إذ خلقت تواصل بين الحكومة والمواطن، مع استجابات سريعة وعملية لوضع حد للروتين الحكوميي المعهود وعاد الأمل لأصحاب الشكاوى في وجود منفذ رسمي لهم لتقديم مطالبهم، وإلزام جميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية باتخاذ جميع الإجراءات لسرعة حل شكاوى المواطنين.