أخبار مصر | طرق مبسطة تحميك من فيروس كورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

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أعلنت الدكتورة فاتن عبدالعزيز عضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، إطلاق حملة توعية للوقاية من فيروس كورونا، موضحة أن النقابة أعدت كتيبًا سيتم توزيع 10 آلاف نسخة منه على الصيدليات من خلال النقابات الفرعية بالمحافظات.

وأضافت، أن الكتيب تضمن أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وطرق انتقال العدوى، والتوصيات النموذجية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية للجمهور من أجل الحدّ من التعرض للأمراض ونقلها، وكيفية حماية النفس والآخرين من فيروس كورونا إضافة إلى الاحتياطات الواجب على المدارس والجامعات القيام بها للوقاية من انتشار العدوى بين الطلاب والأساتذة، ورسائل صحية تثقيفية للأصحاء.

وأكدت عبدالعزيز، أن الحملة تأتي انطلاقًا من دور النقابة وحرصها على نشر الوعى الصحي لدى المواطنين، والتأكيد على أهمية دور الصيدلي في المجتمع.