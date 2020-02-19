أخبار مصر | "التعليم" تنظم ندوة تثقيفية لطلاب المدارس لتعزيز الولاء والانتماء للوطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم" تنظم ندوة تثقيفية لطلاب المدارس لتعزيز الولاء والانتماء للوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الندوة التثقيفية الرابعة للوزارات والهيئات، بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وذلك بمسرح المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ورحبت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم، بالضيوف، قائلة إن قطاع الأنشطة بالوزارة يلعب دورًا كبيرًا في دعم المواهب وتحفيزها على الإبداع، فضًلا عن تنمية المهارات القيادية لدى أبنائنا.

وشهدت الندوة، عرض فيلم تسجيلي عن دور قوات الدفاع الشعبي والعسكري تضمن الأنشطة التي تقدمها من ندوات تثقيفية بالمدارس والجامعات، وتضمن أيضًا تنظيم زيارات خارجية لمتاحف القوات المسلحة والمستشفيات وبروتوكولات التعاون مع وزارة التربية والتعليم في التعليم الفني وتحويل المدارس الفنية إلى مدارس عسكرية لتعزيز الولاء والانتماء للوطن.

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وقدم الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، عرضًا مسرحيًا بعنوان "إنجازات وطن"، والذي تضمن العديد من الرسائل لشباب مصر، كما تضمنت فعاليات الندوة فيديو عن شهداء الوطن بعنوان "نبضات شهداء الوطن" أعقبها تكريم عدد من أسر شهداء الوطن.

وتم تكريم عدد من الطلاب المتميزين على مستوى المحافظة، كما تم تبادل الدروع بين قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري والاتحاد المصري للرياضة المدرسية.

حضر الندوة اللواء أركان حرب وليد حمودة قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتور محمد الجندي خبير تكنولوجيا المعلومات، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن بالوزاره والأستاذ عاطف العجمي مدير الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية بوزارة التربية والتعليم، ومجموعة من قيادات قوات الدفاع الشعبي والقوات المسلحة وقيادات وزارة التربية والتعليم وطلاب المدارس من جميع المراحل التعليمية وطلاب الاتحاد المصري للرياضة المدرسية.