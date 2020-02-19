أخبار مصر | وكيل "نقل البرلمان": المشروعات القومية خفضت نسبة البطالة بشكل ملحوظ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "نقل البرلمان": المشروعات القومية خفضت نسبة البطالة بشكل ملحوظ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بالمشروعات القومية والتنموية التي يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أسهمت في خفض نسبة البطالة بشكل ملحوظ على مدى السنوات الست الماضية، حتى وصلت نسبة البطالة إلى نحو 8% من حجم قوة العمل، بعد أن سجلت 13.3% خلال عام 2014.

وأشار "عبدالله زين"، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعد من أكبر وأضخم المشاريع العمرانية والسكنية والخدمية ليس في مصر فقط بل في المنطقة بالكامل، والذي يوفر ما يقرب من مليوني فرصة عمل أخرى، وكذلك أنفاق قناة السويس والتي تم تنفيذ المشروع عن طريق ما يقرب من 2600 عامل مصري قاموا بإنجاز المشروع في أقصر وقت ممكن، وكذلك المتحف المصري الكبير والذي من المفترض أن يوفر هذا المشروع العملاق ما يقرب من ألف فرصة عمل حسب التخصصات المطلوبة داخل المتحف.

وأكد النائب، أن أهم ميزة في المشروعات القومية هي تنوعها واختلاف أماكنها على مستوى الجمهورية، فهي لم تتركز في محافظة أو قطاع واحد، وهذا ما جعلها تستوعب الكثير من العمالة، وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد تراجع مُعدل البطالة إلى نسبة 8% خلال الربع الأخير "أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر" من عام 2019.

