أخبار مصر | برلماني: حملات تحصين المواشي أصبحت ربحية وسد خانة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: حملات تحصين المواشي أصبحت ربحية وسد خانة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أن قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات ذات التميز والإمكانيات التنموية الكبيرة، حيث تسهم بنسبة 70% من معيشة الفقراء، كما يسهم بدرجة كبيرة في الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي لسكان الريف، ما يؤكد أهمية تطوير قطاع الثروة الحيوانية ودعمه وحمايته والاهتمام به للمحافظة على السلالات المتميزة والسعي لحمايتها وتحسينها وتقديم كل ما يلزم للمربين لمساعدتهم في الاستمرار بالعملية الإنتاجية.

وأوضح بركات، في بيان، اليوم الأربعاء، أن البيطريين يعانون من آليات وأسلوب حملات التحصين وعدم توافر الإمكانيات اللازمة، فحملات التحصين أصبحت ربحية وسد خانة، كما يتم إجبار الأطباء البيطريين بتوريد المقابل المادي للقاحات، رغم عدم استخدامه، بغرض ضبط الأرقام أمام الجهات المختصة، والتفاخر بأنه تم تحقيق تحصينات بأرقام عالية، ومن امتنع عن توريد المقابل المادي للقاحات المتبقية «غير المحصنة»، تتم إحالتهم للنيابة الإدارية مضيفًا أنه على الرغم من أن هذه اللقاحات والتحصينات موجودة وغير مستخدمة، ما يشير إلى إجبارهم على توريد المقابل المادي بغرض للوصل للأرقام دون التأكد من أن تم تحصين بها مواشي أم لا، فهو يفتح المجال للاتجار والسوق السوداء لهذه التحصينات.

وأضاف، أن الحيوانات تتعرض للاجهاد نتيجة لسفره من مكان لآخر ليتم تحصينه، لأن معظم الوحدات تم غلقها نتيجة عدم تعيين أطباء بيطريين، وخروج الأطباء على المعاش، وعدم وجود وسائل مواصلات للأطباء، فالتحصين لا يأتي بالصورة السليمة التي تحمي الحيوان من الأمراض.