أخبار مصر | فحص 4.7 مليون سيدة بمبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فحص 4.7 مليون سيدة بمبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من فحص 4 ملايين و735 ألفًا و67 إمرأة مصرية، بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، تحت شعار "100 مليون صحة"، بمرحلتيها الأولى والثانية، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2019.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فحص مليونين و476 ألفًا و942 امرأة بالمرحلة الثانية من المبادرة التي انطلقت في شهر نوفمبر الماضي، بمحافظات: "القاهرة، شمال سيناء، البحر الأحمر، كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس، المنوفية، بني سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر".

وقال: إن المبادرة مستدامة منذ إطلاقها بمرحلتيها الأولى والثانية، وتستهدف الكشف وتقديم التوعية بالمجان لما يقرب من 28 مليون إمرأة بالجمهورية، وتشمل التوعية بالصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، والحياة الصحية، والكشف عن الأمراض غير السارية "السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن"، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطرق الفحص الذاتي للثدي.

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وأشار إلى أن محافظة القاهرة هي الأعلى ترددًا على المبادرة بمحافظات المرحلة الثانية، مضيفًا: أنه يشارك 1395 فريقًا طبيًا بـ 1175 وحدة صحية في محافظات المرحلة الثانية للمبادرة، ويمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة http:www.100millionseha.eg، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى والاستفسارات من خلال الخط الساخن 15335.

وأكد أن المبادرة مستمرة بمحافظات المرحلة الأولى الـ9 التي تشملها المبادرة وهي: "جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الفيوم، أسيوط، القليوبية"، حيث تم فحص مليونين و256 ألفًا و992 امرأة، وذلك بمشاركة 1321 فريقًا طبيًا من السيدات.

وأوضح أن الفرق التي تتولى الفحص جميعها من السيدات على مستوى الطبيبات والممرضات والفنيات، وذلك من خلال أكثر من 1000 وحدة ومركز طب أسرة.