مصر | القبض على 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة في مصر القديمة

تمكنت رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من إلقاء القبض على 4 أشخاص وبحوزتهم أسلحة بيضاء.

البداية أثناء تواجد القوة المعنية لتأمين مجمع الأديان بمصر القديمة، اشتبهت في سيارة يستقلها 4 أشخاص، وبحوزتهم 4 قطع أسلحة بيضاء، وبالفحص عن مستقليها تبين أن ثلاث منهم على ذمة قضايا.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، إعترفا بحيازتهم الأسلحة البيضاء بقصد الإعداد لمشاجره بينهم وبين صاحب معلق أخشاب على إثر خلافات بينهما.