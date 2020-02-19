مصر | حبس عامل أجبر زوجته على الإجهاض في عين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عامل أجبر زوجته على الإجهاض في عين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس عامل، لإجبار زوجته على إجهاض جنينها ما أدى إلى وفاتها، كما ألقى بجثتها في الشارع، 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية كانت بتلقي ضباط قسم شرطة النزهة، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة ملقاه بالشارع.

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على الفور انتقلت ضباط مباحث قسم شرطة النزهة إلى مكان تواجد الجثة، وبالمعاينة تبين أنها جثة لسيدة حامل ولم تحمل أي أوراق شخصية يستدل على هويتها.

وبالبحث والتحري، تبين أن لدى المجني عليها أطفال، وبإخبار زوجها بحملها رفض وطلب منها إجهاض الجنين لعدم رغبته في أطفال آخرين، وأثناء إجهاض الجنين لم تتحمل المجني عليها وتوفت على الفور، وقرر المتهم بإلقاء جثة زوجته بالشارع للتخلص من المسائلة القانونية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وإعترف بإجبار زوجته على الإجهاض، ما لم تتحمل ذلك فتوفت على الفور، وقام بالتخلص من جثتها بالشارع خوفا من المسائلة القانونية، وتم إنخاذ الإجراءات القانونية.