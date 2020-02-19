مصر | أمن الجيزة ينجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالعياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة ينجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالعياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة العياط، بالتنسيق مع "أعضاء لجنة المصالحات، القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات"، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائي وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.

وجاء ذلك إنفاذًا لثوابت السياسة الأمنية الهادفة نحو إنتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وأثارها السلبية، وتوجيه الضربات الإستباقية، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.

