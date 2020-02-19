مصر | تجديد حبس عاطل وزوجته عذبا طفلة في عين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس عاطل وزوجته عذبا طفلة في عين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنح عين شمس، اليوم الأربعاء، تجديد حبس عاطل وزوجته، لإتهامهم بقتل طفلة 5 سنوات وتعذيبها حتى الموت لتبولها اللاإرادي، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وأدلى المتهمين بإعترافات أمام النيابة، أنهم عذبا نجلة صديق الأول البالغة من العمر 5 سنوات، بسبب تبولها، مضفين أن والدها لجآ إليهما بعد أن نشبت الخلافات بينه وبين زوجته وتركت له المنزل، فلم يستيطع الأب تربية نجلته التي اكتشفا أنها تعاني من مشكلة التبول اللاإرادي.

البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من ضباط قسم شرطة عين شمس، يفيد بوصول جثمان طفله تبلغ من العمر خمس سنوات جثة هامدة وعلى جسدها آثار تعذيب.