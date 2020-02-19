مصر | 21 أبريل.. الحكم على المتهمين بتزوير المستندات لتهريب إحدى الحاويات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 21 أبريل.. الحكم على المتهمين بتزوير المستندات لتهريب إحدى الحاويات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، النطق بالحكم على 6 متهمين بتزوير المستندات لتهريب إحدى الحاويات من الجمارك، لجلسة 21 أبريل المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، تامر محمد العربي، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمون هم كل من: "عاطف.م" و"محمد.ح" و" عمرو.ع" و"احمد.س" و"محمد.س" وأحمد.ع".

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وأحالت النيابة العامة، 6 متهمين مسئولين بجمارك ميناء بدر للجنايات، لاتهامهم بتزوير المستندات لتهريب أحد الحاويات من الجمارك.

وجاء بتحقيقات النيابة العامة أن المتهمين وهم من أصحاب الوظائف العمومية (مأموري حركة ومأموري تعريفة بجمارك بدر الذهبية، ارتكبوا تزوير في محررات رسمية وهي الشهادات الجمركية الخاصة المنسوب صدورهم لمصلحة الجمارك المصرية بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم ؛ بأن اثبتوا على خلاف الحقيقة بالشهادات الجمركية آنفة البيان أن إجمالي مشمول الحاويات مطابق لما هو وارد بالمستندات المقدمة من المتهم.



كما كشفت التحقيقات، عن قيام المتهمين من حال كونهم من الموظفين المختصين بجمارك ميناء بدر الذهبية بإثبات بيانات على خلاف الحقيقة وتتمثل في أن إجمالي مشمول الحاويات مطابق لما للفواتير المقدمة كما ووصفا وذلك بناء على اتفاق مسبق بينهم وبين أحد المتهمين، والذي أمدهم بالبيانات المراد إثباتها في تلك المحررات.