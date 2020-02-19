مصر | السجن المشدد 7 سنوات لمتهمين بالشروع في القتل

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهمين بالشروع في قتل مواطنين بالتجمع الخامس، السجن المشدد 7 سنوات.

أسندت النيابة للمتهمين: "ت.ر"، و"م.أ"، تهمة الشروع في قتل المجني عليهما: "أمير.ج"، و"محمد.ش"، عمدا مع سبق الإصرار لما استحكم الخلاف بينهما فبيتا النية، وأعدوا لذلك مخططا إجراميا بأن طلبا لقائهما لحل خلافهما، وما أن تقابلا معهما حتى أطلق المتهم الأول صوبهما عيارًا ناريًا من سلاحه محل الاتهام الثاني.

كما أسندت النيابة للمتهم الثاني التعدي على المجني عليهما ضربًا بسلاح أبيض، محل الاتهام الثاني محدثين بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو تدارك المجني عليهما بالعلاج وهروبهما خلال تجمع الأهالي.

كما أسندت للمتهم الأول، تهمة حيازة سلاح ناري "بندقية خرطوش" وذخائر نارية تستخدم في السلاح المضبوط بدون تصريح، كما أسندت للمتهم الثانى حيازة سلاح أبيض "شومة".