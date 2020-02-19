مصر | مناظرة النيابة لجثة منتحر السلام شنقا.. "ترابيزة وحبل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مناظرة النيابة لجثة منتحر السلام شنقا.. "ترابيزة وحبل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مناظرة نيابة السلام الجزئية، اليوم الأربعاء، في واقعة العثور على جثة شاب أقدم على الانتحار داخل منزل صديقه بالسلام، أنه تم العثور على جثته معلقة بحبل في مروحة الغرفة، وأسفل قدمه ترابيزة خشب صغيرة ملقاة على الأرض، وهي ما استعان بها في عملية الانتحار، دون أي إصابات ظاهرية بجسده بخلاف منطقة الرقبة ووجود آثار للحبل.

وتعود التفاصيل عندما تلقى قسم شرطة السلام بلاغا يفيد بالعثور على شاب يدعى "ح.أ" في العقد الثالث من عمره مشنوقًًا في منزل صديقه في منطقة السلام، وبالتعامل مع البلاغ، على الفور انتقل قوة من ضباط مباحث القسم لمعاينة الواقعة وعثروا على الشاب معلق بالمروحة بمنزل صديقه، ووجدوه قد فارق الحياة.

واتضح من خلال التحقيقات، أن هذا الشاب كان يحب إحدى الفتيات، وأنه تقدم لها أكثر من مرة وهي رفضته، وبعد أن وافقت على أحد الأشخاص اقدم هو على الانتحار.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.