مصر | لزواجها دون علمه.. تجديد حبس سائق اعتدى على والدته بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لزواجها دون علمه.. تجديد حبس سائق اعتدى على والدته بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل، اليوم الأربعاء، تجديد حبس سائقين لإطلاقهما أعيرة نارية من سلاح غير مرخص، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وتعود البداية بورود معلومات لضباط قسم شرطة الساحل، بقيام شخصين إطلاق أعيرة نارية أمام عقار بشارع توفيق حنا بدائرة القسم.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الساحل، إلى مكان الواقعة وإطلاق النار، وبالبحث والتحريات تبين إنهما كل من: "أ.ع" 21 سنة، وخاله "أ.م" 36 سنة، سائقين، وأن المتهم الثاني على ذمة 4 قضايا آخرها "مخدرات".

وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنه اللأزمة، تم ضبطهما، وبحوزتهما بندقية خرطوش ماركة أرمستون، و5 طلقات من ذات العيار، وسلاح أبيض "سيف".

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للأسلحة بقصد التشاجر مع والده المتهم الأول وشقيقه الثاني لزواجها من "إ.ف" 41 سنة، سائق، دون علمهما، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.