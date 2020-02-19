مصر | إحالة عاطلين تخصصا في سرقة الشقق السكنية بمصر الجديدة للجنح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة عاطلين تخصصا في سرقة الشقق السكنية بمصر الجديدة للجنح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، بإحالة عاطلين متهمين بسرقة الشقق السكنية إلى محكمة الجنح، فيما هو منسوب إليهما من اتهامات.

وتعود تفاصيل البداية بتلقي قسم شرطة التجمع عدة بلاغات تفيد بسرقة شققهم السكنية وبكسر باب أحد الشقق، وبالتعامل مع البلاغ تبين صحة البلاغات، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد هوية المتهمين، وهما "ع.م" و"ف.س" عاطلان، وبسؤالهما اعترفا بارتكاب وقائع السرقة بأسلوب كسر الباب.

وبسؤالهما عن الوقائع الأخرى، أقرا بارتكابها بمنطقة مصر الجديدة، وتمكنا من سرقة مبالغ مالية تقدر بـ٦٠ ألف جنيه و٧٠٠ دولار و٧ شاشات إل جي ومصوغات ذهبية تقدر ٣٣ ألف جنيه، نظرا لمرورهما بضائقة مالية، فتم القبض عليهما وإحالتهما النيابة العامة لمحكمة الجنح.

