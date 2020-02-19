مصر | تجديد حبس سوداني لاستيلائه على أموال سيدة معاقة بالقاهرة

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قضت محكمة المعارضات بجنح مدينة نصر، اليوم الأربعاء، تجديد حبس سوداني الجنسية، عاطل، لنصبه على سيدة معاقة حركيا، والاستيلاء منها على مبلغ 50 ألف جنيه، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وتلقى ضباط قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من السيدة "ن.ك" 34 سنة، ترزي حريمي، مفاده قيام "أ.م"، 40 سنة، سوداني الجنسية، عاطل، بالنصب عليها واستولى منها على مبلغ 50 ألف جنيه لإيهامها بقدرته على توفير ماكينات خياطة، وسيارة لذوي الاحتياجات الخاصة، وبعمل البحث والإجراءات، تبين صحة ما ورد من السيدة.

وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة بأماكن تردده، تم ضبطه، وبحوزته 5 آلالف جنيه، وبمواجهته اعترف بارتكابة الواقعة، والمبلغ المالي هو المتبقي من متحصلات الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.