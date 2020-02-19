مصر | قرار عاجل من المحكمة ضد رئيس مصلحة الضرائب المتهم بالرشوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار عاجل من المحكمة ضد رئيس مصلحة الضرائب المتهم بالرشوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جددت محكمة مستأنف مدينة نصر، حبس عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، 45 يومًا على ذمة التحقيق معه بتهمة تلقي رشوة.

وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق، بحبس عبد العظيم حسين، و2 محاسبين آخرين، متهمين بالرشوة، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بطلب وتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة، والتورط فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، وتلقيه عطايا مادية مقابل استغلال سلطته والإخلال بواجبات الوظيفة، مما أضر بالمال العام.

