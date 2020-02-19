مصر | حملات مرورية مكثفة على المحاور والطرق السريعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات مرورية مكثفة على المحاور والطرق السريعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كثفت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، تواجدها بالحملات المرورية على الطرق والمحاور والطرق السريعة، لإزالة أي أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات وسحب الكثافات المرورية، لضمان وصول المواطنين لأماكنهم.
وشنت، حملات مكثفة لضبط المخالفات المرورية، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، ورفع السيارات المتروكة بالشوارع التي يتم رصدها بالتسبب في ازدحام الطريق.
وتم تكثيف حملاتها علي الطرق السريعة بالرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، للحد من وقوع الحوادث المرورية، ومنع ظهور أي كثافات مرورية.