مصر | حملات مرورية مكثفة على المحاور والطرق السريعة

وشنت، حملات مكثفة لضبط المخالفات المرورية، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، ورفع السيارات المتروكة بالشوارع التي يتم رصدها بالتسبب في ازدحام الطريق.

وتم تكثيف حملاتها علي الطرق السريعة بالرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، للحد من وقوع الحوادث المرورية، ومنع ظهور أي كثافات مرورية.