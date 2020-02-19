مصر | تكدسات مرورية في شوارع القاهرة والجيزة

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كما أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، طريق القاهرة العين السخنة الصحراوي، لوجود شبورة مائية، وأعادت فتح الطريق مرة أخرى بعد انقشاع الشبورة المائية وتحسن الأحوال الجوية. وشهدت الطرق الآتية كثافات مرورية في ذروة الصباح: -شارع السودان عند مترو جامعة الدول.

-زحام بشارع فيصل وميدان لبنان وميدان مصطفى محمود.

-كوبري أكتوبر من التحرير وغمرة والقادم من صلاح سالم لرمسيس. -الدائري في الإتجاهين كارفور المعادي واتجاه التجمع عند سعد الشاذلي.

شهدت الطرق والمحاور لمنطقتي القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، تكدسًا مروريًا بالتزامن مع وقت ذهاب الموظفين لأعمالهم وذهاب الطلاب لمدارسهم، مع إنتشار الوحدات المرورية لتنظيم وسحب الكثافات المرورية.