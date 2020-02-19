شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تأكدت وزارة الصحة من سلبية حالة الأجنبي حامل «كورونا»؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، الأربعاء، إن تحاليل الأجنبي حامل فيروس كورونا المستجد (COVID 19) أثناء تواجده بمصر، جاءت سلبية، وذلك بعد 48 ساعة من دخوله المستشفى المخصص للعزل، الجمعة الماضي.

وأكد مجاهد أنه أثناء متابعة الفريق الطبي للشخص الأجنبي وإجراء الفحوصات والتحاليل الدورية، تم إجراء تحليل الـ(pcr) له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، وذلك لمدة 6 مرات على مدار 3 أيام متتالية، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة.

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وأضاف أنه تمت متابعة الحالة الصحية للشخص من خلال الفرق الطبية على مدار الساعة في المستشفى المخصص للعزل، حيث إن حالته الصحية جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض خلال تلك الفترة.

من جانبه، أشار الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إلى أن جميع الإجراءات التي اتخذت لمراقبة هذه الحالة تمت بالتنسيق التام مع المنظمة ووفق إرشاداتها العلمية والفنية، خاصة ما يتعلق بالإجراءات المعملية.

وأكد مجاهد أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تواصل متابعة غرفة الأزمات والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة، ورفع درجة الاستعداد للقصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.