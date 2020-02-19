شكرا لقرائتكم خبر عن «الفقي»: الاحتلال العثماني قضى على جزء كبير من تراث العصر المملوكي في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن «الاحتلال العثماني قضى على جزء كبير من تراث العصر المملوكى في مصر»، موضحًا أن «الرموز الفنية الصغيرة لها دلالات قوية على مراحل مهمة من التاريخ المصري، ويعد العصر المملوكي جزءًا له أهمية خاصة كونه غنيًّا بالفنون والرموز التي تظهر بوضوح في المباني الباقية من هذا العصر»، مشيرًا إلى أن «الاحتلال العثماني قضى على كثير من هذه المباني وهو الفعل الأسوأ لأي احتلال».

جاء ذلك على هامش افتتاح ندوة «توثيق زخرفة المباني التراثية والاتجاهات الحديثة في صناعة التصميم»، بحضور السيدة عزة فهمي، مصممة الحلي المصرية ورئيس مجلس إدارة شركة حلي مصر، والدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، والتي ينظمها مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط (Alex Med) التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع المؤسسة المصرية لإنقاذ التراث (EHRF).

وأضاف «الفقي»، خلال كلمته، أن مكتبة الإسكندرية مهتمة بهذا العصر، ويقوم الباحثون بإجراء دراسات متنوعة عنه تتناول مختلف الجوانب التي تعكس العصر المملوكي، وهذا يتوافق مع الدور الذي تتولاه المكتبة بتنمية الإبداع بمختلف تخصصاته.

الدكتور مصطفى الفقي يشارك في ندوة بمكتبة الإسكندرية

من جهتها، قالت الدكتورة جاكلين عازر إن ملف التراث من الملفات التي تهتم بها بشكل خاص، كونه يرسم طريق المستقبل في ظل سعي مصر لتحقيق تنمية شاملة، فالتاريخ والهوية هما اللذان يمهدان للمستقبل، موجهاً الشكر إلى مكتبة الإسكندرية التي تعكس صورة المدينة بما تمتلكه من تاريخ تراثي وحضاري كبير.

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فيما استعرضت عزة فهمي مجموعة من الحلي التي أنتجتها شركتها مستوحاة من تفاصيل العمارة المملوكية التي تمثل جزءًا مهمًا من الفن الإسلامي، مشيرة إلى أنه في السابق لم يكن يعلم الكثيرون عن الفن المملوكي، أما الآن فالسيدات يسألن خصيصًا عن الحلي المملوكية.

وأشارت «فهمي» إلى أنها على مدار سنوات طويلة منذ بداية عملها على صناعة الحلي كانت تمزجه مع التراث والفن، حتى قابلت إحدى المهتمات بالعصر المملوكي والتي عرضت عليها إدخاله على الحلي الذي تنتجه. وبدورها، رحبت بذلك، وقامت بإنتاج مجموعة كاملة، وكان الهدف منها التعريف بهذا الفن والخطر الذي يواجهه.

وأوضحت أن الجانب الفرعوني منتشر كثيرًا، إلا أن الفن المملوكي لم يكن معروفًا، مضيفة: «ما يوجع القلب أن الأجانب جمعوا مجموعة كبيرة من هذا الفن المميز، في حين أن مصر فقدته».

جدير بالذكر أن الندوة شهدت عرضا تقديميا من قبل فريق عمل مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط لتوضيح مشاريعه المختلفة المتعلقة بالإسكندرية، سواء في الحفاظ على تراثها الثقافي أو من خلال المساعدة في وضع خطط لتنميتها المستدامة.

كما استعرض فريق المؤسسة المصرية لإنقاذ التراث «EHRF» الذي عمل بنجاح في مشروع توثيق التراث المعماري للمماليك في القاهرة الممول من صندوق الحماية الثقافية التابع للمجلس الثقافي البريطاني، وبهذا يتيح المركز فرصة للمجتمع السكندري الثقافي للاطلاع الدائم على ما يحدث اليوم على الصعيد الثقافي في القاهرة، وقد أدت هذه المبادرات الفكرية إلى إلهام المصممين العالميين مثل مصممة الحلي المصري عزة فهمي.