شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه الغربية» تعلن حل أكثر من 44 ألف شكوى خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس عادل عطية، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، على اهتمام الشركة بحل شكاوى المواطنين، وتخصيص خدمة الخط الساخن 125 لتلقى شكواهم واستفساراتهم على مدار الساعة من أي هاتف أرضى.

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وأعلن أن الشركة نجحت في حل 44 ألفا و420 شكوى واردة للخط الساخن خلال عام 2019 بنطاق محافظة الغربية، ما بين شكاوى انقطاعات للمياه وانسدادات للصرف الصحي بجانب شكاوى ارتفاع فواتير وجودة مياه وهي موزعة كالآتي، حيث احتلت شكاوي المياه النصيب الأكبر وبلغ حجم الشكاوى 29555 شكوى تشمل انقطاعات وضعفا وكسرا، ثم الصرف الصحي وبلغ عدد الشكاوى 11107 شكاوى، ثم شكاوى تجارية متعلقة بالفواتير والقراءات بلغ عددها 2826 شكوى ثم استقبل 901 شكوى متعلقة بجودة المياه ثم 31 شكوى فقط تخص المشروعات، وبلغت نسبة حل الشكاوى ١٠٠%، منها ٨٢% خلال نفس اليوم.

وأضاف أن الشركة تسعى دائما إلى تطوير الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث تم تخصيص تطبيق المحمول 125 لاستقبال شكاوى المواطنين، وإمكانية تحديد مكان الكسور بدقة، وإرسال صورة للمشكلة، بالإضافة لتلقى مقترحات المواطنين لتطوير الخدمة، وإرسال تنبيهات لمشتركى التطبيق بمواعيد انقطاعات المياه المخططة أو المفاجئة.

وأشار إلى أنه تم تخصيص رقم واتس آب ٠١٢٠٠٣٦٦٣٣٣ لاستقبال الشكاوى، وتم الربط إلكترونيا لجميع أفرع الشركة وخدمة العملاء والمعامل المركزية والإدارات الحيوية المنوطة بحل الشكاوى.