شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان» تعلن تفاصيل طرح «دار مصر» و«سكن مصر» و«جنة» بنظام التمويل العقاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، لإتاحة عدد من الوحدات السكنية بالمدن الجديدة، لمتوسطي الدخل بمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة، في إطار مبادرة البنك المركزي الصارة في ديسمبر 2019.

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وقال «الجزار»، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستلتزم بموجب هذا البروتوكول، بإتاحة عدد من الوحدات السكنية كاملة المرافق والتشطيب، المتوافرة لديها، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، بعدد من المدن الجديدة بجانب العاصمة الإدارية.

وأضافت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سيتم طرح عدد من هذه الوحدات اعتباراً من الشهر القادم، وسيتم التمويل بمدة تقسيط تصل إلى 20 عاماً، وبأقساط شهرية تبدأ من 3100 جنيه للوحدات الأقل سعراً، وترتفع قيمة القسط في ضوء أسعار الوحدات، وذلك من خلال البنوك المتعاقد معها الصندوق، والتي قامت بتمويل أكثر من 300 ألف أسرة من عملاء الصندوق محدودي الدخل والمستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي.

وأشارت إلى أن الصندوق سيلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح إعلان لتسويق الوحدات السكنية، ومتابعة إجراءات الحجز الإلكترونى التي ستتم من قبل العملاء الراغبين في شراء تلك الوحدات، ودراسة طلبات العملاء من متوسطى الدخل، والقيام بالتحقق من استيفائهم لجميع الشروط للحصول على وحدة سكنية وفقاً لمبادرة البنك المركزي.