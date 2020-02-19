شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آلاف وحدة «إسكان اجتماعي» بأسوان الجديدة.. و129 فيلا بالشريط النهري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بجولة تفقدية، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بمدينة أسوان الجديدة، شملت تفقد مشروعات الشريط النهرى بالمدينة، والتى تشمل منطقة الفيلات، والممشى السياحى، والحديقة النيلية، والمسرح الرومانى، وكبارى المشاة.

وطالب عباس بسرعة إنهاء أعمال التشطيبات النهائية للوحدات الجارى تنفيذها، والمرافق والخدمات الصحية والتجارية بالمشروع في المواعيد المقررة وبكفاءة وجودة عالية في التنفيذ، لأهمية مدينة أسوان الجديدة باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع، كما تتميز بوقوع جزء كبير من المدينة على نهر النيل مباشرة.

وأشار نائب وزير الإسكان إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 7056 وحدة إسكان اجتماعى داخل 294 عمارة كاملة التشطيب والمرافق والخدمات بالمدينة، من إجمالى 8064 وحدة داخل 336 عمارة بالمشروع، حيث تم تخصيص عدد 4317 وحدة للمستحقين، كما تم تسليم عدد 1737 وحدة للفائزين بها، وجارٍ استكمال تخصيص وتسليم الوحدات بالمشروع، مشيراً إلى أنه جارٍ تنفيذ 129 فيلا كاملة التشطيب بالشريط النهرى بالمدينة.

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وقال المهندس إمام عفيفى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن شركة المقاولون العرب تتولى تنفيذ العديد من المشروعات المختلفة بالمدينة، ومنها الـ63 فيلا بالقرية الثانية بالشريط النهرى، بجانب أعمال تنفيذ شبكتى مياه الشرب والصرف الصحى، والطرق، وأعمال تنسيق الموقع العام بالشريط النهرى، وكبارى المشاة للربط بين الحديقة النيلية ومنطقة الفيلات.

وأوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، أن الشريط النهرى بالمدينة على مساحة 1050 فداناً، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى نحو 181 فدانا، وتضم 66 فيلا كاملة التشطيب جارٍ تنفيذها على مساحة 14 فداناً، حيث تم الانتهاء من أعمال تشطيبات الواجهات بالفيلات، كما يضم الشريط النهرى 80 فيلا أخرى، جارٍ تنفيذ 63 فيلا منها كاملة التشطيب، وأنه جارٍ تنفيذ الممشى السياحى بطول 1500م، والحديقة النيلية بطول 6 كم، وتتكون من بازارات سياحية ومحال تجارية وكافيهات ومسرح رومانى ومناطق خضراء ومراسٍ سياحية ومناطق ألعاب للأطفال ومسارات حركة للمشاة وبرجولات خشبية وأماكن انتظار للسيارات.

وأضاف رشاد أن مشروعات الخدمات المنفذة بالمدينة بلغ عددها 26 مشروعاً منها: 5 حضانات للأطفال و3 مدارس تعليم أساسى ومدرسة ثانوى تسع 19 فصلاً، وملاعب خماسية ومراكز رياضية وصحية وتجارية ومبنى إسعاف ومبنى مؤقت لجهاز المدينة ومبنى للبريد ومسجد ونقطة شرطة ووحدة إطفاء ومبنى وحدة مرور أسوان ومركز شباب ومستشفى عام يسع 158 سريرا ومجمع للمعاهد الأزهرية وحديقة بالحى الأول.

المهندس خالد عباس نائب وزير الاسكان للمشروعات القومية يتفقد الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بمدينة أسوان الجديدة