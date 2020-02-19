شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية: امتحانات نهاية العام دون خيام لأول مرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، خلال رئاسته اجتماع مجلس شؤون التعليم والطلاب، وكلاء كليات مجمع العلوم الإنسانية والاجتماعية بالعكوف على وضع خطة شاملة من الآن للإعداد لتحسين أداء سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى ٢٠٢٠/٢٠١٩، تشتمل على توفير قاعات مجهزة للامتحانات تتماشى مع التطور الذي تشهده الجامعة في تنوع أنظمة الامتحانات بداخلها، مع الاستغناء التام عن الخيام لتوفير أقصى درجات السلامة والأمان، وذلك لأول مرة في الجامعة.

وأعلن «جابر» انطلاق مبادرة «التعلم المبنى على المشروعات»، كأحد أهم أنواع التعلم الحديث الذي يعتمد على تنفيذ مجموعة من المشروعات التي يُكلفُ بها الطلاب ضمن المحاضرة الدراسية في كليات الجامعة المختلفة، على أن تبدأ بكليتى الحاسبات وعلوم البيانات والهندسة، بالإضافة لكونه إحدى الاستراتيجيات التعليمية التي تهدف إلى الربط بين مجال التعليم الأكاديمى والتعلم والتدريب الميداني، الذي يساهم في دعم الطلاب لتوظيف مهاراتهم الشخصية في التفاعل مع المناهج الدراسية وربطها بسوق العمل.

وأحيط المجلس علمًا بقرار المجلس الأعلى للجامعات، باعتبار الشهادات التي يمنحها نظام التعليم الإلكترونى المدمج هي شهادة مهنية، لا يحق للخريج استكمال الدراسة بمرحلة الدراسات العليا.

اجتماع جامعة الإسكندرية