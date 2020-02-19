شكرا لقرائتكم خبر عن راعي الكنيسة الإنجيلية بالعطارين: تقنين أوضاع 15 كنيسة ومبنى خدميًا في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال القس الدكتور راضي عطا الله إسكندر، راعى الكنيسة الإنجيلية في العطارين ورئيس مجلس الخدمات والتنمية في سنودس النيل الإنجيلي بالطائفة الإنجيلية، إنه تمت الموافقة على تقنين أوضاع نحو 15 كنيسة ومبنى خدميًا تابعًا للكنيسة الإنجيلية في الإسكندرية.

وأوضح «إسكندر»- في تصريحات لـ«المصرى اليوم»- أن اللجنة المختصة أجرت معاينات ميدانية لنحو 40 كنيسة ومبنى خدميًا على مستوى المحافظة، تمهيدا للموافقة على تقنين أوضاعها، مشيرا إلى أن الطائفة تقدمت بطلبات إلى اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء لتقنين أوضاع كنائس ومبان خدمية تابعة.

ولفت إلى أن الإسكندرية بها نحو 84 كنيسة إنجيلية ومركز خدمات ملحقا بها تتبع الطائفة، وأن 6 فقط من بينها منشأة بقرار جمهورى، فيما يوجد نحو 19 كنيسة تواجه مشاكل تتطلب تقنين أوضاعها، موضحاً أن جميع كنائس الطائفة الإنجيلية تعانى مشاكل لكن بمختلف الدرجات، وأن 6 كنائس إنجيلية فقط في الإسكندرية من بين 84 كنيسة منشأة بقرار جمهورى، لافتاً إلى أن الطائفة الإنجيلية يتبعها نحو 1500 كنيسة على مستوى الجمهورية وأن ما حصل منها على قرارات جمهورية لا يتعدى 10% فقط.

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وأضاف: «لدينا في الإسكندرية كنيسة عمرها يتعدى 80 سنة في منطقة الإقبال بالإسكندرية، ولم يصدر لها قرار جمهورى حتى الآن، فضلاً عن كنيسة العطارين التي تعد أقدم كنيسة إنجيلية في الإسكندرية ومنطقة الدلتا والمنشأة منذ عام 1867 وحصلت على قرار جمهورى بعد 111 سنة من إنشائها أي في عام 1979»، لافتاً إلى أن هناك كنائس تواجه مشاكل خاصة بتقنين الأوضاع أو الترميم أو التراخيص، وبعضها آيل للسقوط، وأصبحت تشكل خطراً داهماً على حياة المصلين».

وقال القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام كاتدرائية الاقباط الكاثوليك في الإسكندرية، إن الكنيسة الكاثوليكية لديها 10 كنائس فقط في الإسكندرية، وتم تقديم طلبات لتقنين 4 هي (سان ميسيل وسيدى بشر وكنيسة في مرسي مطروح وغيط العنب) فيما يتبقى باقى الكنائس الـ6 المرخصة رسمياً .

وقال الدكتور منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية في مصر والقرن الإفريقى، إن اللجنة لم توافق حتى الآن على تقنين أي كنيسة مما قدمناه من طلبات تخص 15 كنيسة وبيت خدمة بواقع ٧ كنائس و٨ بيوت خدمة، مشيرا إلى أن باقى الكنائس البالغ عددها ٢٩ كنيسة داخل مصر مقننة ولديها ترخيص رسمى.

وأوضح «حنا» أن أتباع الكنيسة الأسقفية في مصر يصل عددهم إلى 40 ألف قبطي، ولدينا 6 كنائس أسقفية في شمال أفريقيا و144 كنيسة في إثيوبيا وباقى دول القرن الأفريقى، وجميعها تابعة لإيبراشية مصر والتى تعد جزءًا من الكنائس الأسقفية الإنجليكانية في العالم، ويبلغ عدد أعضائها ٨٥ مليونًا في ١٦٤ دولة، وهى ثالث أكبر كنيسة في العالم بعد الكاثوليك والروم الأرثوذكس.