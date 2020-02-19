شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي للتعمير»: تنفيذ 22 برجًا للإسكان الاجتماعي ببورسعيد.. و201 ببورفؤاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إن الجهاز يعمل على تنفيذ 22 برجاً بمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة بورسعيد، تضم 1495 وحدة سكنية و108 محلات تجارية، بجانب تنفيذ 201 عمارة إسكان اجتماعى بمدينة بورفؤاد، تضم 4681 وحدة سكنية و228 محلا تجاريا، و67 وحدة إدارية.

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وأضاف «نصار» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه جارٍ تطوير وتنمية 5 قرى ببورسعيد بتمويل من وزارة التنمية المحلية، ضمن مشروع تطوير 130 قرية، من القرى الأكثر احتياجاً، بتكلفة 32 مليون جنيه، وتشمل أعمال التطوير تنفيذ مشروعات طرق وكهرباء وإنارة وتحسين البيئة.

وأشار إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال رفع منسوب وشبكات مرافق وطرق بالمنطقة الصناعية جنوب الرسوة، بتمويل من المحافظة وهيئة التنمية الصناعية، بتكلفة 262 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من الأعمال خلال العام الحالى، بجانب الانتهاء من تطوير مدخل بورسعيد الغربى من اتجاه منفذ الجميل، بتكلفة 68 مليون جنيه، وتطوير مدخل بورسعيد الجنوبى بتكلفة 56 مليون جنيه.

وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتعمير أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع محور 30 يونيو، والذى يمتد من مدينة بورسعيد حتى علامة كم 94 طريق الإسماعيلية الصحراوى، بطول 95 كم، وبتكلفة نحو 6 مليارات جنيه، حيث يتكون المحور من طريق حر، ومدقات خدمة على الجانبين للكيانات القائمة على جانبى المحور، بالإضافة إلى 17 كوبرى و18 نفقاً و3 محطات خدمة، ومحطتى تحصيل رسوم.