شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر: السيسي كلفني بالارتقاء بالملف الصحي لأهالي الشلاتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، خلال زيارته الأولى لمدينة الشلاتين، الأربعاء، جولة تفقدية لمستشفى الشلاتين المركزي، تفقد خلالها أقسام المستشفى (طوارئ- استقبال- عناية مركزة- غرفة الإنعاش- حضانات الأطفال).

Advertisements

حرص المحافظ خلال الجولة على الاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، حيث استمع إليهم، وسألهم عن مدى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، وأوجه الرعاية المقدمة لهم، كما التقي بعدد من أطباء جامعة الزقازيق الذين يأتون إلى مدن المحافظة للكشف عن المواطنين في مختلف التخصصات التي بها عجز بمستشفيات المحافظة.

وشدد المحافظ على تقديم أفضل الخدمات الصحية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان صحياً، لافتاً إلى أن هناك اهتمام كبير من الحكومة للارتقاء بالملف الصحي.

رافق المحافظ في الزيارة الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، وعضو مجلس النواب عن الدائرة الجنوبية النائب ممدوح عمارة، والعميد هاني عبدالقوي رئيس مدينة الشلاتين، ومدير مديرية الصحة بالبحر الأحمر، والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.