شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن إطلاق قافلة سلع غذائية رقم 156 إلى شمال سيناء الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد محافظة شمال سيناء، إستقبال قافلة وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 156، يوم الأحد المقبل، من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وقال فتحى راشد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، إنه يتم حاليًا توزيع شحنات السلع التموينية، و التي تم قدومها عبر القافلة 155، وتضمنت 100 طن زيت، و37 طن أرز، و32 طن مكرونة، و35 طن دقيق أبيض، و1250 كرتونة صابون وأن هذه القافلة يتم توزيعها على مدينتى بئر العبد، والعريش، كما سيتم إرسال كميات من هذه السلع إلى مدن الشيخ زويد، ورفح الجديدة، والحسنة، ونخل.

ولفت مدير مديرية التموين و التجارة الداخلية فى شمال سيناء، إلى أن جميع تلك السلع التموينية، سيتم توزيعها على فروع الجمعيات التعاونية والتى يتم من خلالها بيعها للمواطنين، لافتا الى أنه تم صرف 100% من المقررات التموينية ، للمستفيدين من الدعم التموينى فى محافظة شمال سيناء، قائلًا: تم صرف تموين شهر فبراير الجارى، التى تبلغ 422 طن أرز، و315 طن سكر، و402 كرتونة زيت، إضافة إلى حصص الدقيق المدعم للمخابز، بنحو 45 ألف جوال دقيق.

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ووأًضح راشد، أنه يوجد احتياطى من السكر يكفى 3 أشهر، والزيت 20 يومًا، والأجبان والصلصة شهر واحد، على أن يتم صرفهم للمستفيدين من الدعم الحكومي خلال شهر مارس المقبل.

يشار إلى أن عدد البطاقات التموينية فى شمال سيناء، 100 ألف بطاقة تموينية يستفيد منها نحو 326 ألف مواطن فى محافظة شمال سيناء، من خلال 100 بقال موزعين على مدن محافظة شمال سيناء.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت تكثيف طرح منتجات السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وكذلك منتجات اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الاخرى بجانب أيضا توفير السلع التموينية لاصحاب البطاقات من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع.

ويواصل موقع دعم مصر www.tamwin.com.eg، حاليًا تلقى طلبات أصحاب البطاقات التموينية لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص، حيث يقوم صاحب البطاقة بالدخول على الموقع لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص به أو رقم المحمول لأحد أفراد الأسرة المستفيدة من دعم البطاقة.