شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل بجامعة حلوان حول اشتراطات إدراج المجلات العلمية لرفع التصنيف الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورشة عمل عن تطوير المجلات العلمية بالجامعات المصرية، وذلك فى ضوء اهتمام جامعة حلوان بالبحث العلمى والنشر الدولى بهدف وضع جامعة حلوان فى مصاف التصنيف الدولى للجامعات العالمية.

وحاضر فى ورشة العمل الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة حلوان ، ومدير وحدة دعم البحث العلمى، ومدير وحدة التصنيف الدولى بالجامعة، بحضور وكلاء الدراسات العليا والبحوث بكليات الجامعة المختلفة وكذلك رؤساء وأعضاء هيئات تحرير المجلات العلمية بالجامعة.

أوضحت الدكتورة مني فؤاد عطية أن هناك قواعد بيانات علمية تتطلب عدد من الاشتراطات الخاصة التي يتعين على المجلات استيفائها قبل الموافقة على ادراجها ضمن هذه القواعد ، ومنها ضرورة تواجد عدد من الأكاديميين الدوليين ضمن هيئة تحرير المجلة، إلى جانب وجود ملخص باللغة الإنجليزية على الأقل للأبحاث المنشورة ضمن هذه المجلات.

وأشار الدكتور محمد القصاص إلى أن ورشة العمل تهدف إلى تطوير ورفع مستوى المجلات العلمية الصادرة من كليات جامعة حلوان المختلفة وإدراجها بقواعد البيانات العالمية، موضحاً أن هناك 23 مجلة علمية متواجدة حالياً خاصة بكليات الجامعة ولها رقم إيداع دولى، وتهدف الجامعة إلى زيادة تواجد المجلات على مواقع النشر البحثية الدولية المختلفة، وبالتالى زيادة مخرجات البحث العلمى الصادرة من الجامعة دولياً، وهذا بدوره يعود لرفع مراكز الجامعة فى التصنيف الدولى.

وتضمنت ورشة العمل أهمية وكيفية نشر المجلات على مواقع النشر البحثية العالمية مثل scopus وغيره، مع مراعاة معايير النشر.

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