شكرا لقرائتكم خبر عن «عنابر تربية دواجن تحولت لأماكن انتظار».. مطالب بإنشاء موقف جديد للأقاليم بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد أهالي الغردقة بالبحر الأحمر، مسؤولي المحافظة، بسرعة إنشاء موقف أجرة للأقاليم مزود بكافة الخدمات والمرافق يليق بالمكانة السياحية لمدينة الغردقة.

فبعد أن توقف مشروع تربية الدواجن بمدينة الغردقة، لم تجد محافظة البحر الأحمر مكانًا لنقل موقف سيارات الأجرة بين مدن المحافظة والمحافظات الأخرى، من وسط المدينة، إلا استغلال عدد من عنابر تربية الدواجن القديمة لتحويلها لموقف سيارات الأجرة الجديد للأقاليم.

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ومنذ أكثر من ١٠ سنوات لم يتم إنشاء موقف أجرة أقاليم يليق باسم المدينة السياحية، إلا استخدام العنابر لانتظار السيارات فاكتفوا بوضع لافتة «أماكن انتظار» وتسعيرة انتقالات مع دورات مياه متهالكة وغير آدمية ولا تليق بالمدينة.

يوجد داخل الموقف، سيارات الأجرة، التي تستخدم هذا الموقف يوميا، وتربط مدن البحر الأحمر وباقي المحافظات، حيث تتكدس بطريقة عشوائية أسفل عنابر تربية الدواجن القديمة، ولا توجد أي أماكن انتظار للركاب. وقال عدد من العاملين بالقطاع السياحي بمدينة الغردقة إنه «عندما تكون في زيارة لإحدى المدن مستقلا سيارات الأجرة، يكون أول مكان تضع قدمك فيه هو موقف السيارات بها، ويكون هذا المكان عنوانا لاهتمام مسؤولي المدينة بحسن استقبال وتوديع زائريها، إلا أن موقف سيارات الأجرة الرئيسي بمدينة الغردقة سقط من الاهتمام وأصبح لا يليق بأهم مدينة سياحية في مصر».

وناشد بشار أبوطالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، بسرعة إنشاء موقف أجرة للأقاليم مزود بكافة الخدمات والمرافق يليق بالمكانة السياحية لمدينة الغردقة بدلا من الموقف الحالي الذي يخلو من الخدمات ويسئ للمدينة السياحية أمام زائريها من المصريين والأجانب.

فيما أكد مسؤولو محافظة البحر الأحمر أن هناك خطة ورسومات لإقامة موقف أجرة للسيارات بين مدن المحافظة وباقي المحافظات وفي انتظار تخصيص التكاليف المالية لبدء التنفيذ.

موقف سيارات الأقاليم بالغردقة

موقف سيارات الأقاليم بالغردقة

موقف سيارات الأقاليم بالغردقة

موقف سيارات الأقاليم بالغردقة