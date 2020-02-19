شكرا لقرائتكم خبر عن «الصيادلة»: توزيع 10 آلاف كتاب عن «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة فاتن عبدالعزيز، عضو لجنة إدارة نقابة الصيادلة، عن إطلاق النقابة العامة حملة توعية للوقاية من فيروس كورونا، موضحة أن النقابة أعدت كتيبا سيتم توزيع 10 آلاف نسخة منه على الصيدليات من خلال النقابات الفرعية بالمحافظات.

وأضافت أن الكتيب تضمن أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وطرق انتقال العدوى، والتوصيات النموذجية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية للجمهور من أجل الحدّ من التعرض للأمراض ونقلها، وكيفية حماية النفس والآخرين من فيروس كورونا إضافة إلى الاحتياطات الواجب على المدارس والجامعات القيام بها للوقاية من انتشار العدوى بين الطلاب والأساتذة، ورسائل صحية تثقيفية للأصحاء.

وأكدت أن الحملة تأتى انطلاقاً من دور النقابة وحرصها على نشر الوعى الصحى لدى المواطنين، والتأكيد على أهمية دور الصيدلى في المجتمع.