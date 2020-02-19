شكرا لقرائتكم خبر عن فوز «التتبع الشمسي» و«محطة الأتوبيس الذكية» بمسابقة «بذور الأمل» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سامي فضل دياب مدير عام إدارة المنتزة التعليمية في الإسكندرية، فوز مشروعين بحثيين لطلاب مدرستي الرأس السوداء الصناعية والورديان الصناعية بنات عن «التتبع الشمسي» و«محطة الاتوبيس الذكية» بالمركز الأول على مستوى المديرية بمسابقة «بذور الامل» لتنمية التعليم الفني بالمدارس الصناعية والمدعوم من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD ).

وقال «دياب» في تصريحات لـ«المصري اليوم»- أن المشروعين جاءا بناء على مذكرة تفاهم تم توقيعها بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية حيث شاركت المدرسة الصناعية بالرأس السوداء بمشروع التتبع الشمسي «متعقب الشمس»، ومدرسة الورديان الصناعية بنات بمشروع إنشاء محطة الاتوبيس الذكية .

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وأوضح أن مشروع إنشاء محطة الاتوبيس الذكية عبارة عن محطة تعمل بالالواح الشمسية بداخلها كروت ممغنطة يتم استخدامها في حجز التذاكر وسداد الرسوم والتعرف على موعد وصول الاتوبيس ومذود بكاميرا تصوير لرصد أي تلفيات قد تحدث للمحطة، كما يوجد بداخلها موفر طاقة والمحطة أشبه بالاتوبيس الذي تم تشغيله بالطاقة الشمسية على الكورنيش قبل أن يتوقف.

وأشار إلى أن المشروع الآخر وهو «التتبع الشمسي» عبارة عن لوحة شمسية متحركة بزوايا معينة بحيث أنه بمجرد حركة الأرض حول الشمس تتحرك اللوحة وتتبع المسار الشمسي حيث يتم استخدام لوح كهربي واحد لتوفير تسريب الطاقة الشمسية بما يعادل 40% من الطاقة الشمسية المتسربة.

وقال «دياب» أن المشروعين يجعلان الخريجين على دراية بكل ما هو جديد في عالم الصيانة الكهربائية واستخدام مختلف الأدوات الحديثة، مؤكدا على على اهتمام الدوله بالتعليم الفني باعتباره يمثل قاطره التنميه للوطن.