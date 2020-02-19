شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة في مراكز بالبحيرة والاستعانة بالدفاع المدني لسحب المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد عدد من مراكز محافظة البحيرة سقوط أمطار غزيرة، وكانت مراكز الدلنجات وحوش عيسى وشبراخيت الأكثر تأثرًا بالأمطار، وتسببت مياه الأمطار في غرق الشوارع بتلك المراكز، وتمت الاستعانة بقوات الدفاع المدنى للمساعدة في سحب مياه الأمطار من الشوارع، وشهد عدد من المراكز الأخرى جوًا ربيعيًا جميلاً سطعت خلاله الشمس، خصوصًا مركزى إدكو ورشيد بشمال المحافظة.

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وطلب كامل غطاس، رئيس مدينة الدلنجات، أثناء جولة على المدارس ومداخل المدينة ومحطات رفع مياه الصرف الصحى والزراعى بالمدينة الاستعانة بمعدات الدفاع المدنى، وتم إمداده بسيارتى سحب مياه و2 ماكينة سحب مياه من الدفاع المدنى، كما تمت الاستعانة بعدد ٢ سيارة كسح وعدد ١ماكينة سحب مياه منتقلة خاصة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة لمعدات مجلس المدينة ومجالس القرى.

وواصلت معدات الوحدات المحلية بحوش عيسى وشبراخيت نزح مياه الأمطار من الشوارع، وتحاول الوحدات المحلية السيطرة على الموقف.

وكان اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أعلن رفع درجة الاستعداد بالوحدات المحلية وشركة المياه والحماية المدنية للمساهمة في رفع الآثار الناجمة أولا بأول، والتأكد من حالة الترع والمصارف وكفاءة عمل محطات الصرف الصحى والزراعى.