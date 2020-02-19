شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة» يعلن شرم الشيخ مدينة خضراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء، مشيراً إلى إنه سوف يتم إنشاء مصنع للأكياس والعبوات الورقية والنباتية التي لا تضر البيئة ومنع دخول البلاستيك فور وجود البديل الورقي بالإضافة لإقامة محطة عملاقة لاستخدام الكهرباء من الطاقة الشمسية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد لغرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء لمنع استخدام الاكياس البلاستيك، وذلك بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، جيفارا الجافي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، هشام جبر رئيس لجنة السياحة بالاتحاد المصري للغوص، تامر مكرم رئيس جمعية المستثمرين بشرم الشيخ، والمهندس كرم معوض مستشار المحافظ للتخطيط العمراني والمشروعات ومديري الفنادق والمنتجعات السياحية بشرم الشيخ.

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وطالب فودة جمعية المستثمرين ورجال الأعمال بشرم الشيخ بضرورة تأسيس جمعية خاصة بحماية والحفاظ على البيئة واستعرض المحافظ جهود المحافظة في الحفاظ على البيئة، منها استخدام الطاقة الشمسية في الإضاءة واقامة محطة توليد الطاقة الكهربائية من الشمس بطاقة 5 ميجاوات ستتم زيادتها لـ 40 ميجاوات.

وأشار إلى إنشاء مارينا يخوت بالإضافة للمساحات الخضراء وتطوير منطقة خليج نعمة وتحويله لممشى سياحي عالمي.

كما أمر بتخصيص مكان لإقامة مصنع لأكياس الورق لتكون بديلا لأكياس البلاستيك التي سيتم حظرها تماما عند توفير البديل، وطالب فودة خلال الاجتماع بضرور تكاتف الجهود للحفاظ على البيئة وتنفيذ خطوات التحول إلى شرم الشيح خضراء بالتعاون والتنسيق مع وزارة البيئة.