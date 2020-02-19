شكرا لقرائتكم خبر عن أول زيارة لمدينة الشلاتين.. محافظ البحر الأحمر: «أنا تحت أمركم في أي مطلب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، خلال زيارته الأولى لمدينة الشلاتين، لقاء جماهيريا مع المواطنين، بحضور مشايخ القبائل في مركز الإعلام بالمدينة، امتد لأكثر من ساعتين، للاستماع إلى مطالب الأهالى.

بدأ اللقاء بترحيب كبير من أهالى مدينة الشلاتين بمحافظ البحر الأحمر، وسط هتافات «تحيا مصر»، وألقى النائب ممدوح عمارة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الجنوبية، كلمة ترحيب بالمحافظ، وقيادات المحافظة، أشاد خلالها باهتمام المحافظ بمدن الجنوب، مطالباً بتوفير فرص عمل للشباب، وإقامة مشروعات إنتاجية لتوفير مصدر دخل مناسب لأبناء المدينة، وكذا تجديد الرخص لمراكب الصيد.

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واستمع «حنفى» لمطالب الأهالى، التي كان أبرزها مناشدة من 24 معلمة يعملون بمدينة الشلاتين، وأسرهم تقيم في مدن أخرى في المحافظة، حيث طالبوا بنقلهم إلى المدن المقيمة بها أسرهم، ووجه المحافظ بدراسة الموضوع لكل حالة على حدة بشكل دقيق، بحيث يتم نقل المستحق منهن وتنطبق عليه الشروط المقررة بما لا يخالف القانون.

واستجاب محافظ البحر الأحمر لعدد من مطالب الأهالى، حيث كلف مدير مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع مدير منطقة الأبنية التعليمية لإيجاد حل لتقليل الكثافة الطلابية الموجودة في بعض مدارس المدينة، موجهاً بعمل خطة لزيادة قدرة الطاقة الكهربائية وإيجاد حلول للقضاء على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بالمدينة.

وتعهد المحافظ، في نهاية اللقاء، بتنفيذ كل المطالب التي تخدم الصالح العام، قائلاً «أنا تحت أمركم في أي مطلب، وأي شىء في استطاعتي لن أتأخر عن تنفيذه إذا كان للصالح العام ولخدمة المواطن، وذلك وفقاً للقانون، وهناك اهتمام من القيادة السياسية بملف التعليم، وفقاً لاستراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030».