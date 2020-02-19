شكرا لقرائتكم خبر عن غلق أكاديمية للتدريب على خدمات التمريض ببني سويف.. والمحافظ: غير مرخصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، غلق أكاديمية غير مرخصة تعمل بشكل غير قانوني في مجال التدريب على الخدمات التمريضية، بمدينة بني سويف.

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وقال «غنيم»، خلال تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن «مثل تلك الأكاديميات والمراكز العلمية غير المرخصة، والتي تعمل بشكل غير قانوني في مجال التدريب على الخدمات التمريضية، إذ تقوم بتخريج عناصر غير مؤهلة طبيًا وفنيًا للعمل في مجال التمريض تحت عدة مسميات، بينها مساعد تمريض وجليس مسن، وما قد يترتب على ذلك من آثار وتداعيات سلبية على مستوى الخدمة وصحة وسلامة المرضى، فضلًا عن الإشكاليات القانونية المترتبة عن عدم اعتراف النقابات المعنية بهؤلاء المتدربين، وعدم قيدهم في النقابة».

وأهاب المحافظ بالشباب توخي الحذر والاستعلام عن مدى قانونية تلك الكيانات واستيفائها للتراخيص المعتمدة، سواء فنيا وإداريا، قبل التعامل معها، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الأكاديميات المخالفة وغير المعتمدة من جهة الاختصاص الفنية، وذلك وفق القانون وبالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية.

وكان محافظ بني سويف قد كلف، في أول اجتماع للمجلس الأعلى للصحة بعد تشكيله ببني سويف، بحصر هذه الأكاديميات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلقها، مع مخاطبة وزارة القوى العاملة بأبعاد المشكلة على الخدمة الصحية، خاصة أن خريجي تلك الكيانات غير مؤهلين للعمل في مهنة تتعلق بصحة وسلامة المواطن، وذلك لاتخاذ ما يلزم بمنع إصدار ترخيص مزاولة للمهنة أو تحت أي مسمى آخر لخريجي هذا النوع من الأكاديميات المخالفة.