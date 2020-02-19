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مليار و750 مليون جنيه فى أكبر قضية غسيل أموال بهيئة البريد.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استيقظت محافظة مطروح، على أنباء القبض على عدد من موظفى مكتب بريد مطروح، لتورطهم فى غسيل مبلغ 85 مليون جنيه، مما أحدث صدى باعتبار أن المبلغ كبير، وذلك قبل أن تتكشف الحقائق، وينفرد بها موقع " الخليج 365 "، بأن إجمالى المبالغ التى تم رصدها فى قضية غسيل الأموال، تقدر بحوالى مليار و 750 مليون جنيه، والذى وصفه البعض بأنه رقم " مرعب " وتوالت ردود فعل وترقب أهالى مطروح، لمتابعة القضية التى أصبحت مسار اهتمام وحديث داخل كل البيوت والمقاهى والشوارع، حول القضية الأكبر من نوعها فى غسيل الأموال داخل مصر، والمتهم فيها 30  شخصاً .

ويرصد الفيديو التالى تفاصيل القضية بالكامل..

 

القصة بدأت في محافظة مطروح

بأنباء القبض على عدد من موظفى مكتب بريد المحافظة

المتهمين متورطين فى غسيل مبلغ 85 مليون جنيه

لكن التحقيقات كشفت أن القضية أكبر من ذلك

جهات التحقيق اتهمت 30 شخصاً

تلاحظ إجراء تحويلات على 25 حسابا بمكتب بريد  مطروح

من عدد من مكاتب بريد محافظات الصعيد

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قدرت قيمتها بحوالى مليار و750 مليون جنيه

خلال الفترة من 2016 إلى 2020

وجهت النيابة للمتهمين اتهامات التزوير

وتشكيل عصابى لغسيل أموال والتربح

واعترف موظفو البريد خلال التحقيقات بارتكابهم الجرائم

وأنهم كانوا يتقاضوا نسب مالية مقابل عمليات التحويل

وتم حبسهم جميعا والتحفظ على أموال عشرين منهم

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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