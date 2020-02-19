شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة لوكاشينكو للقاهرة.. دفعة قوية لعلاقات الصداقة بين مصر وبيلاروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعطى زيارة رئيس بيلاروسيا آلكسندر لوكاشينكو الثالثة للقاهرة، والتى تبدأ اليوم الأربعاء، دفعة قوية لعلاقات الصداقة المتميزة مع مصر والتى وصلت إلى أعلى المستويات بالزيارة التاريخية التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يونيو الماضى، فى أول زيارة يقوم بها رئيس مصرى لمينسك، وقد منح رئيس بيلاروسيا الرئيس السيسي وسام صداقة بين الشعوب خلال هذه الزيارة.

وأسفرت هذه الزيارة عن نتائج مثمرة من بينها الاتفاق على إقامة تمثيل دبلوماسي معتمد في العاصمة مينسك؛ مما يعكس الزخم المتنامي بين الجانبين؛ فضلا عن التوافق على ترفيع مستوي اللجنة المشتركة بين مصر وبيلاروسيا لتصبح على المستوي السياسي.

وقد شهدت زيارة السيسي لمينسك التوقيع على خارطة تعاون جديدة تغطي عامي 2019 و2020 وتم تحديد أكثر من 15 مشروعا مشتركا هاما في مجالات الصناعة والعلوم التعليم.

وتعتبر بيلاروسيا مصر دولة صديقة وشريك تجاري واقتصادي هام لها في منطقة الشرق الأوسط حيث شهدت التجارة الثنائية نموا بنسبة 131 في المائة ليبلغ 140 مليون دولار العام الماضي بالمقارنة ب 108.7 مليون دولار عام 2018.



وتصدر مصر لبيلاروسيا الفواكه الحمضية والخضروات والفاكهة الطازجة والمعلبة والمجمدة والأدوية والملابس والمنسوجات؛ بينما تستورد من مينسك الجرارات والشاحنات والمنتجات المعدنية وأسمدة البوتاس والإطارات والمنتجات البتروكيماوية والمنتجات الخشبية ومعدات الأشعة السينية والبصريات.

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وعن اتفاقيات التعاون الثنائية، فقد وقعت مصر مع بيلاروسيا حتى الآن نحو 45 معاهدة دولية واتفاقيات ومذكرات تفاهم من بينها اتفاقيات الحماية المتبادلة للاستثمارات والعلاقات التجارية وتجنب الازدواج الضريبي وتسليم المجرمين والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني واتفاقية خاصة بإعفاء جوازت السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة من الحصول على تأشيرات والتعاون في مجالات الثقافة والعلوم والتكنولوجيا والمساعدة القانونية المتبادلة في الشئون المدنية والاقتصادية وتسليم المجرمين.



كما وقع البلدان على اتفاقيات بين وزارات الخارجية والعدل والثقافة والصحة والزراعة والسياحة واللياقة البدنية والرياضة وحماية البيئة.

وعن الاجتماعات، فقد اجتمعت اللجنة التجارية المصرية- البيلاروسية المشتركة 5 مرات؛ فضلا عن عقد اجتماعين لمجموعة العمل المصرية- البيلاروسية في مجال الصناعة في مارس 2016 ونوفمبر 2018 بالقاهرة. كما عقدت خمس جولات للمشاورات السياسية بين البلدين علي مستوي نائبي وزير الخارجية.

وعن المشروعات المشتركة، تم إطلاق مشروع مشترك لإنتاج "ماز" لمصنع مينسك للسيارات في عام 2018؛ فضلا عن انتاج الجرارات البيلاروسية في المشروع المشترك المقام في الإسكندرية، وكذلك تنفيذ نموذج تجميعي للألة حصاد الحبوب "جومسيل ماش"، والذي خضع لإختبارات في الحقول الزراعية في مصر، كما تم فتح خط تجميع للرافعات أمكودور والمعدات الزراعية لمصنع بوبرويسك أجروماش في مصر.

وعن مجال العلوم والتكنولوجيا، وضع الجانبان الإطار القانوني واسع النطاق بين البلدين لتطوير التعاون في هذا المجال من خلال التوقيع علي اتفاقيات الحكومية حول التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا وكذلك اتفاقية بين المكتبة الوطنية البيلاروسية ومكتبة الإسكندرية للتعاون في مجال العلوم والمعلومات، كما تنفذ الأكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروسيا مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر 4 مشروعات بحثية في مجال المواد النانوية وعلم الوراثة الجزيئية وعلوم المعادن.

وتولي بيلاروسيا اهتماما خاصا بمجال التعليم والتدريب للمصريين حيث تم تدريب أكثر من 120 مصريا متخصصا من الحاصلين على شهادات من التعليم العالي و29 مرشحا للدراسات العلمية في الجامعات البيلاروسية خلال الفترة من عام 1991 إلى عام 2018.