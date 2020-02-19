شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تحث المواطنين على ركوب الدراجات بماراثون لمسافة 3 كيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شاركت وزارة البيئة فى الماراثون الزراعى البيئى الأول للدراجات 2020 تحت شعار " من أجل تحقيق الأستدامة بمجال الزراعة "، بحضور ممثلى وزارتى البيئة والزراعة ومجموعة من الجمعيات الأهلية وممثلى القطاع الخاص ، وعدد من الشباب، فى إطار الحملة الوطنية اتحضر للأخضر لنشر الوعى البيئى التى أطلقتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تحت رعاية رئيس الجمهورية.

أنطلقت فعاليات الماراثون من أمام أحد الفنادق بطريق القاهرة _ إسكندرية الصحراوى لمسافة تصل إلى 3 كيلو متر بهدف حث الجمهور على ممارسة تلك الرياضة غير المستهلكة للطاقة والصديقة للبيئة التى تحد من الأنبعاثات مما يساهم فى التقليل من ظاهرة التغيرات المناخية .

تضمنت فعاليات الماراثون قيام وزارة البيئة بتشجير المنطقة المحيطة بنقطة نهاية الماراثون بهدف نشر ثقافة التشجير التى تساهم فى التقليل من تلوث الهواء بجانب فوائدها الجمالية وفى نهاية الفعاليات تم تسليم جوائز ودروع تكريم للسادة الفائزين.

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