البيئة تحث المواطنين على ركوب الدراجات بماراثون لمسافة 3 كيلو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
شاركت وزارة البيئة فى الماراثون الزراعى البيئى الأول للدراجات 2020 تحت شعار " من أجل تحقيق الأستدامة بمجال الزراعة "، بحضور ممثلى وزارتى البيئة والزراعة ومجموعة من الجمعيات الأهلية وممثلى القطاع الخاص ، وعدد من الشباب، فى إطار الحملة الوطنية اتحضر للأخضر لنشر الوعى البيئى التى أطلقتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تحت رعاية رئيس الجمهورية.
أنطلقت فعاليات الماراثون من أمام أحد الفنادق بطريق القاهرة _ إسكندرية الصحراوى لمسافة تصل إلى 3 كيلو متر بهدف حث الجمهور على ممارسة تلك الرياضة غير المستهلكة للطاقة والصديقة للبيئة التى تحد من الأنبعاثات مما يساهم فى التقليل من ظاهرة التغيرات المناخية .
تضمنت فعاليات الماراثون قيام وزارة البيئة بتشجير المنطقة المحيطة بنقطة نهاية الماراثون بهدف نشر ثقافة التشجير التى تساهم فى التقليل من تلوث الهواء بجانب فوائدها الجمالية وفى نهاية الفعاليات تم تسليم جوائز ودروع تكريم للسادة الفائزين.
وكانت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، قد أطلقت حملة جديدة تحت شعار "اتحضر للأخضر"، كأول حملة وطنية لنشر الوعى البيئى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لنشر الوعى البيئي، وتغيير السلوكيات وحث المواطن على المشاركة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، وذلك خلال مدة 3 سنوات بداية من يناير 2020.
وتتنوع الحملة ما بين 8 قضايا رئيسية لنشر التوعية بها وهى "التشجير" و"المخلفات" و"ترشيد استهلاك الغذاء" و"ترشيد استهلاك الطاقة" و"الحد من استخدام البلاستيك" و"الحفاظ على الكائنات البحرية" و"الحد من تلوث الهواء" و"حماية المحميات الطبيعية"، وتم ربط كل قضية بحياة المواطن بحيث لا تكون منفصلة عن واقعة، مثل تخصيص شهر رمضان للتوعية للعمل على " ترشيد استهلاك الغذاء" وذلك من خلال برنامج الطعام التى من شأنها مد المشاهدين بوسائل للاستفادة من بقايا الطعام.
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